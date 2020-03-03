AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

أمر سلطاني وفر على طلاب الصعيد مشقة السفر للجامع الأزهر.. ما القصة ؟

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:02 م
الشيخ المراغي يستقبل
الشيخ المراغي يستقبل الملك فاروق أثناء افتتاح المعهد عام 193
Advertisements
علاء المنياوي


يعد معهد فؤاد الأول في أسيوط من أبرز المنشآت الأثرية والتاريخية في المحافظة،ووراءه تاريخ كبير ثري بالتفاصيل،ولا أفضل من د.أحمد سليمان عبد العال مدير عام مناطق مصر الوسطي للآثار الاسلامية والقبطية ليكشفها لنا عبر عدة حلقات،اختص بها موقع صدي البلد علي مدار الأيام المقبلة.


وبدأ قائلًا:لقد مرت فكرة انشاء معهد للتعليم الديني باسيوط عدت مراحل،الاولي مرحلة التكوين والبناء،التي امتدت خلال الفترة ( 1915 – 1920 م )،وفيها اصدر السلطان حسين كامل امرا سلطانيا بانشاء معهد ديني باسيوط ليوفر علي الطلاب مشقة السفر الي الجامع الازهر، وقد اتخد من مسجد اليوسفي مقرا للدراسة وقسم الطلاب الي خمسة فصول وكان معظم طلاب المعهد علي المذهب الحنفي .


والثانية مرحلة التوسع في انشاء المعهد، حيث التمس شيوخ المعهد من الملك فؤاد انشاء قسم للتعليم الثانوي ودلك عام 1921 م،وفي تلك المرحلة اصبح معهدا اقليميا يدرس فيه كل طلاب الصعيد .


والثالثة المرحلة النظامية،وهي المرحلة التي عزم فيها الشيوخ علي ان يكون للمعهد مبني خاص به تنظم فيه الدراسة وفقا للنظم الحديثة، وفي عام 1930 م تم وضع حجر الاساس، وفي عام 1934 م اكتمل انشائه وافتتح عام 1939 م واصبح ثاني معهد بعد معهد الزقازيق من حيث المساحة والاهمية .


وتابع:ويقع معهد فؤاد الاول جنوب منطقة الحمراء بمدينة أسيوط، وكان موضعه مقرا لخفر السواحل فقامت ادارة المعهد بعقد صفقة مع الحكومة المصرية تنازل فيها المعهد عن مستشفي الحميات مقابل هدا المكان وذلك عام 1924 م.

أمر سلطاني وفر على طلاب الصعيد مشقة السفر للجامع الأزهر.. ما القصة ؟
أمر سلطاني وفر على طلاب الصعيد مشقة السفر للجامع الأزهر.. ما القصة ؟
أمر سلطاني وفر على طلاب الصعيد مشقة السفر للجامع الأزهر.. ما القصة ؟
أمر سلطاني وفر على طلاب الصعيد مشقة السفر للجامع الأزهر.. ما القصة ؟
أمر سلطاني وفر على طلاب الصعيد مشقة السفر للجامع الأزهر.. ما القصة ؟
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعالوا زورونا.. دير درنكة ومعهد فؤاد الأول أبرز المزارات السياحية بأسيوط .. صور

أول حضارة وكنيسة ومعهد ديني.. سحر المكان وعبقرية الزمان كتاب يرصد تراث المحروسة وسط الصعيد

ترشيحاتنا

مدرب صن داونز يساعد بعثة الأهلي في الدخول إلى جنوب إفريقيا

ماذا قالت وزيرة الصحة عقب وصولها بكين عن الشعب الصيني وكفاحه ضد كورونا؟

بعد وضعه في الحجر الصحي المنزلي..تعرف على الدكتور محمد العوضي.. شاهد

الكاف يحسم مصير تأجيل مباراة الزمالك والترجي التونسي بسبب الكورونا

تملأ قبرك نورا وترافقك إلى يوم القيامة.. علي جمعة يوصي بـ5 أذكار يغفل عنها كثيرون

عروس تغضب من حماتها في حفل زفافها لسبب غريب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ثعبان ضخم يعتصر جسد قط مسكين

بجامب سوت.. ميريام فارس تظهر في وصلة رقص لأم العروسة

ثعبان سام يتسلل إلى منزل عائلة ويختبئ في مكان غير متوقع.. شاهد ماذا حدث