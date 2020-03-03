سحر عبد الحق تشارك في مؤتمر مشروع دوري الكرة الخماسية

شاركت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية في المؤتمر الذي عقدته وزارة الشباب والرياضة، للإعلان عن تفاصيل مشروع كوني متميزة لدوري الكرة الخماسية لتلميذات المدارس بدعوة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





عقد المؤتمر بمقر الوزارة بحضور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم والدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة بوزارة التربية والتعليم والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.





وتقام فعاليات دورة كوني متميزة لكرة القدم الخماسية لتلميذات المدارس بمحافظة الإسكندرية في الفترة من 17 مارس حتى 20 مارس الجاري بمشاركة 24 فريقا من 24 محافظة يمثلهم 240 لاعبة بحيث يضم كل فريق 8 لاعبات من محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية ويورسعيد وجنوب سيناء والجيزة وبني سويف والمنيا وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر والبحر الأحمر ومطروح وأسوان.





وألقت سحر عبد الحق كلمة في المؤتمر أعربت خلالها بسعادتها باستجابة وزارة الشباب والرياضة لطلبها بإقامة دورات للمدارس من خلال منتخبات تمثل المحافظات المختلفة من أجل انتقاء أفضل العناصر كنواة للمنتخبات والأندية، وأكدت علي دعمها الكامل لمثل هذه المشاريع التي تهدف للنهوض بكرة القدم النسائية وأن البداية لا بد وأن تكون من المدارس والتركيز على السن الصغيرة لإنشاء قاعدة سليمة للعبة في مصر.





وكشفت عبد الحق عن إنشاء منتخب مصر تحت 15 سنة بالإضافة للمنتخب الأول بعد النجاح في إنشاء منتخب الشابات تحت 20 سنة والذي يضم إحدى اللاعبات تم اختيارها من مشروع 1000 حلم 1000 بنت، الذي أقيم بأربع محافظات بالصعيد بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.





كما وجهت عبد الحق الشكر للدكتورة جيهان علام والدكتورة إيمان حسن على الاستجابة لطلبها بمنح طالبات المدارس المشاركات في دوري المدارس الحافز الرياضي أسوة بلاعبات الأندية.





فيما أثنى عمرو حداد، على مجهودات سحر عبد الحق في إعادة الكرة النسائية للمشاركات الدولية بعد توقف ثلاثة سنوات، مشيرا إلى تعاونها الكبيرة لاكتشاف المواهب والعناصر المميزة بالتعاون مع الوزارة من خلال مشروع 1000 حلم 1000 بنت ومختلف المشاريع في الفترة المقبلة.