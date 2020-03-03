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محافظات

محافظ الدقهلية يكلف بتشكيل مجموعات عمل لإجراء كافة أنواع الصيانة للشوارع

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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همت الحسينى
التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالعمال العاملين بالورشة الصناعية بالوحدة المحلية بحى غرب المنصورة فى إطار جهوده المستمرة  على كافة المستويات. 

واستمع خلال اللقاء إلى كل منهم عن مجالات عملهم بالورشة والتى تنوعت بين النجارة والحدادة ولحام والكهرباء والدهانات وشفط المياه وغسيل الشوارع والبردورات وكافة الأعمال المتعلقة بالخدمات الملموسة للمواطنين بالشوارع والميادين والتى تتعلق بالرصف والإضاءة والتشجير والنظافة.

وذلك بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حى غرب المنصورة وقد كلف محافظ الدقهلية بتشكيل مجموعات عمل من هؤلاء العمال للقيام بأعمال الصيانة الشاملة للشوارع والميادين بمدينة المنصورة بحيث تظهر كافة الشوارع بما يليق بمدينة المنصورة عاصمة المحافظة. 

وأكد أهمية الالتزام ببرنامج عمل من خلال مشرف كل مجموعة مشيرا إلى البدء بالشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المجموعات حين تثبت نجاحها المرجو فى مدينة المنصورة سيتم تكليفهم بالعمل فى جميع مدن المحافظة مضيفا إلى أنه سيتم تحفيز المجدين والملتزمين بحوافز مالية مجزية.
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