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رياضة

من بينها الفيراج.. فتح المدرجات بأكملها أمام جماهير تونس لمؤازرة الترجي أمام الزمالك

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:42 ص
جماهير الترجي
جماهير الترجي
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محمد السعيد
وافق الأمن التونسي على إعادة فتح مدرج الفيراج "الخاص بالراوبط" أمام جماهير الترجي، خلال مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأمن التونسي، أغلق مدرج الفيراج، في شهر يوليو الماضي، بسبب أعمال الشغب التي قامت بها روابط نادي الترجي، خلال مباراة الوداد، في إياب المباراة النهائية.

وذكرت صحيفة "تونس الرقيمة"، أن الأمن التونسي وافق على فتح المدرجات بأكملها أمام جماهير الترجي، لمؤازرة فريقها أمام الزمالك، من ضمنها مدرج الميراج الخاص بالراوبط.

وأضافت الصحيفة، أنه تم تخصيص 8 آلاف فرد أمن لتأمين اللقاء، بالإضافة إلى 160 عسكريا في محيط ملعب اللقاء، كما تقرر تجهيز بوابات الملعب (28 بوابة) بآلات سكانار لإخضاع الجمهور للتفيتش.

وكانت مباراة الذهاب بالقاهرة، انتهت بفوز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف.


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