هشام حطب: الرياضة المصرية تعيش طفرة كبيرة على المستوى الإداري والرياضي

بدأت اليوم بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية وبالتعاون مع اللجنة الأولمبية المصرية أعمال المؤتمر العربي للرياضة والقانون تحت عنوان " إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم".





حضر المؤتمر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من رموز الرياضة المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية ورؤساء الأندية والقامات القانونية من مصر وعدد من الشخصيات العربية وممثلين عن السعودية والإمارات والمغرب والجزائر وفلسطين واليمن وليبيا والبحرين والعراق.





ويناقش المؤتمر العديد من النقاط الخاصة بالتحكيم وعلاقته بالرياضة والعقود والاستثمار الرياضي ومناقشة تجربة مصر في التحكيم الرياضي ودراسة كيفية إنشاء هيئة عربية للتحكيم الرياضي.





افتتح المؤتمر بكلمة من الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي أكد أن إقامة هذا المؤتمر نقطة هامة في الرياضة العربية التي تحتاج إلى ضرورة توضيح أهمية قانون الرياضة للرياضة والرياضيين العرب.





وأشار إلى أن فاعليات المؤتمر تشهد مناقشة العديد من النقاط الهامة وتوضيحها حتى يكون لدينا رياضة منظمة وناجحة وأتوجه بالشكر للمنسق العلمي للمؤتمر المستشار أيمن عبدالرحمن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني للجنة الأولمبية المصرية.





من جانبه قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن الرياضة المصرية تعيش طفرة كبيرة على المستوى الإداري والرياضي والقانوني في ظل التناغم والتعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية ومجهودات الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة.





وأضاف : اليوم نقف أمام نقطة هامة وكانت فارقة في تاريخ الرياضة المصرية وهي مناقشة أهمية قانون الرياضة والدور الذي ساهم به القانون في وضع استقرار الرياضة المصرية وتقدمها وهذا المؤتمر خطوة نحو توضيح تجربة مصر والتواصل العربي من أجل مستقبل أفضل للتشريعات الرياضية.





من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة "أشكر جميع الحضور على هذا المؤتمر المهم لتوضيح دور التحكيم الرياضي وأن التحكيم له دور لفض الخلافات الرياضية وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة داعمة لقانون الرياضة وأهمية تواجده".





وأشار الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى أن فكرة المؤتمر مهمة وضرورية لتوضيح أهمية ودور قانون الرياضة وفلسفة التحكيم الرياضي وأن اللوائح المنظمة للرياضة جزء لا يتجزأ من الرياضة.









وأوضح أن هذا الطريق يتماشى مع اللوائح الرياضية الدولية والرياضة وله دور عظيم في حياة الأمم وإصلاح ما تفسده السياسة وبعدما تحولت الرياضة لمنتج متميز واستثمار كبير كان يجب أن يقابله لوائح ونظم قانونية رياضية تنظم النشاط الرياضي.





ويستمر المؤتمر حتى غدا الأربعاء بجلسات حول قانون الرياضة والإستثمار الرياضي ومكافحة المنشطات، ويشهد يوم الخميس زيارة لمقر اللجنة الأولمبية المصرية وزيارة المتحف الأولمبي بمقر اللجنة وزيارة مقر مركز التسوية والتحكيم وزيارة لمقر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.