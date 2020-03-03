البرلمان يضع المرأة المعيلة في دائرة اهتمام الحكومة.. القومى للمرأة يوفر الدعم والرعاية لهن.. حقوقيون: 30% من السيدات المصريات معيلة والزوج موجود ودخلهن من العمل لا يكفي

رانيا يحيى: الدولة توفر الدعم لكل الفئات الأكثر احتياجًا منهم المرأة المعيلة

رباب عبده: 30% من السيدات المصريات معيلة والزوج موجود

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المرأة المعيلة من أكثر الفئات احتياجًا وهى مهمشة فى مصر وهناك حالات كثيرة تضطر الزوجة إلى أن تصبح امرأة معيلة منها مرض الزوج أو عمله فى عمل مؤقت أو إهمال الزوج لمسئولياته ، فلدينا فى مصر 12 مليون امرأة معيلة وهذا يعنى أن هذه الفئة فى خطر كبير بسبب عدم وجود دعم لها من الحكومة لذلك تقدمت النائبة إيفلين متى بطرس عضو مجلس النواب بطلب مناقشة عامة إلى مجلس النواب ، وذلك لاستبيان سياسة الحكومة تجاه تمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا لمواجهة ظروف المعيشة الصعبة ومتطلبات الحياة.

وعن هذا قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة أن الدولة توفر الدعم لكل الفئات الأكثر احتياجًا منهم المرأة المعيلة.









وأضافت رانيا أن مشروع تكافل وكرامة يشمل المرأة المعيلة كما أن الدولة توفر المشروعات الصغيرة للسيدات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.













وأشارت عضو القومى للمرأة أنه مع الظروف الاقتصادية الصعبة أصبحت أغلب النساء معيلات ومع زيادة نسب الطلاق أصبحت النسبة أكبر.







ولفتت أن المرأة المصرية أصيلة وتتحمل الكثير من أجل استقرار اوضاع أسرتها فهناك سيدات تفضلن أن يصبحن معيلات مع وجود الزوج بسبب مرضه أو إعاقته أو عمله بحرف مؤقتة .



وأكدت أن المجلس يهتم بالمرأة المعيلة من خلال عمل ورش تدريبية للحرف اليدوية والخياطة ، كما يوفر المجلس المشروعات ومعارض للحرف اليدوية وبرامج لتعليم الطهى .









وفى سياق متصل عبرت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف المرأة والطفل بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، عن سعادتها بتقديم النائبة إيفلين بطرس، بطلب مناقشة عامة إلى مجلس النواب، وذلك لاستبيان سياسة الحكومة لتمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا.













وأضافت رباب عبده أن الـ 12 مليون مرأة معيلة بحسب الإحصائيات هن السيدات الأرامل والمطلقات، وهؤلاء السيدات لسنَ كل نسبة المرأة المعيلة في مصر.



