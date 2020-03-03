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البرلمان يضع المرأة المعيلة في دائرة اهتمام الحكومة.. القومى للمرأة يوفر الدعم والرعاية لهن.. حقوقيون: 30% من السيدات المصريات معيلة والزوج موجود ودخلهن من العمل لا يكفي

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:06 م
المراة المعيلة
المراة المعيلة
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امل مجدي
رانيا يحيى: الدولة توفر الدعم لكل الفئات الأكثر احتياجًا منهم المرأة المعيلة 
رباب عبده: 30% من السيدات المصريات معيلة والزوج موجود 
وليد زهران: دخل المرأة المعيلة من العمل لا يكفى 


المرأة المعيلة من أكثر الفئات احتياجًا وهى مهمشة فى مصر وهناك حالات كثيرة تضطر الزوجة إلى أن تصبح امرأة معيلة منها مرض الزوج أو عمله فى عمل مؤقت أو إهمال الزوج لمسئولياته ، فلدينا فى مصر 12 مليون امرأة معيلة وهذا يعنى أن هذه الفئة فى خطر كبير بسبب عدم وجود دعم لها من الحكومة لذلك تقدمت النائبة إيفلين متى بطرس عضو مجلس النواب بطلب مناقشة عامة إلى مجلس النواب ، وذلك لاستبيان سياسة الحكومة تجاه تمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا لمواجهة ظروف المعيشة الصعبة ومتطلبات الحياة.

وعن هذا قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة أن الدولة توفر الدعم لكل الفئات الأكثر احتياجًا منهم المرأة المعيلة.


وأضافت رانيا أن مشروع تكافل وكرامة يشمل المرأة المعيلة كما أن الدولة توفر المشروعات الصغيرة للسيدات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



وأشارت عضو القومى للمرأة أنه مع الظروف الاقتصادية الصعبة أصبحت أغلب النساء معيلات ومع زيادة نسب الطلاق أصبحت النسبة أكبر.


ولفتت أن المرأة المصرية أصيلة وتتحمل الكثير من أجل استقرار اوضاع أسرتها فهناك سيدات تفضلن أن يصبحن معيلات مع وجود الزوج بسبب مرضه أو إعاقته أو عمله بحرف مؤقتة .


وأكدت أن المجلس يهتم بالمرأة المعيلة من خلال عمل ورش تدريبية للحرف اليدوية والخياطة ، كما يوفر المجلس المشروعات ومعارض للحرف اليدوية وبرامج  لتعليم الطهى .


وفى سياق متصل عبرت المحامية رباب عبده، المسئولة عن ملف المرأة والطفل بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، عن سعادتها بتقديم النائبة إيفلين بطرس، بطلب مناقشة عامة إلى مجلس النواب، وذلك لاستبيان سياسة الحكومة لتمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا.



وأضافت رباب عبده أن الـ 12 مليون مرأة معيلة بحسب الإحصائيات هن السيدات الأرامل والمطلقات، وهؤلاء السيدات لسنَ كل نسبة المرأة المعيلة في مصر.


وتابعت أن هناك "30% من السيدات المصريات معيلة وزوجها موجود يا إما عاطل أو مدمن أو تعمل غصب عنها لرفض الزوج دفع النفقات وتحمّل مسئولياته، وأغلبهن يعملن في الأعمال المنزلية في المنازل وتحاط بالوصم المجتمعي".


ونوهت بضرورة دعم الحكومة لتمكين المرأة المعيلة  من خلال توفير قروض بسيطة سهلة السداد، وأتمنى أن تسهل وزارة التضامن الإجراءات وعمل المشروعات الصغيرة للسيدات.


وأكد أن مشروع تكافل وكرامة لا يغطى كل الفئات الأكثر احتياجا هناك من لا يستطيع الحصول على المعاش بسبب الزوج ، متمنية عدم عرقلة إجراءات الحصول على القروض  بالروتين القاسي.

ومن جانبه أيد المحامى وليد زهران، اؤيد طلب الاحاطة الذى قدمته النائبة إيفلين بطرس بشأن استبيان سياسة الحكومة لتمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا.

وأضاف زهران  أن المراه المعيله شأنها شأن المرأه الأكثر احتياجًا،  وهى اولى بالرعايه مثلها مثل الارمله ومثل المراه التى لا عائل لها،

اذ نجد بعض الحالات لمرض الزوج او غياب الزوج او لقله دخل الزوج تلجا للعمل.


وأشار أن الدخل لا يكفى لمتطلبات المرأة المعيلة  لذلك نرحب وننادى بسرعه التدخل ازاء الوضع المتردى لمثل هذه المرأة ،خاصة أن معاش تكافل وكرامه  لا يكفى لاحتياجات الأسر الفقيرة .

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