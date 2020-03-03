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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يشهد إطلاق خدمات الكهرباء والمياه في هليوبوليس الجديدة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:11 م
صدى البلد
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علياء فوزي
شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إطلاق خدمات المياه والكهرباء بمشروع مدينة هليوبوليس الجديدة "نيو هليوبوليس" التابع لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير  إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وتفقد الوزير، المدينة وتابع تشغيل محطات المياه والكهرباء والمرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحي، رافقه خلالها المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس هاني الديب رئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وأكد الوزير على الجهود المبذولة من قبل الوزارة والشركة القابضة وشركة مصر الجديدة لتطوير وتحسين مدينة "نيو هليوبوليس"، وكذلك توصيل كافة الخدمات والمرافق الأساسية لتوفير سبل الراحة لقاطني المدينة وتسهيل انتقال المزيد منهم للسكن.

وأوضح أنه تم إنشاء محطة للكهرباء بقدرة 80 ميجا وات ليصبح إجمالي الطاقة 90 ميجا وات، وإنشاء محطات لرفع المياه بطاقة 17 ألف متر مكعب بما يرفع الطاقة الإجمالية إلى 19 ألف متر مكعب لتغذية المدينة بالكامل بمياه الشرب ، كما يجري تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بطاقة اجمالية 51000 م3/يوم حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها.

وأشار توفيق إلى أنه تم البدء في تنفيذ "القصبة الخضراء" والتي تعد من أهم الثوابت في تشكيل مخطط المدينة حيث تم تصميمها لكي تحتوي على مناطق خضراء، حدائق عامة، ملاعب رياضية، مسارح مكشوفة، كافيتريات، وأماكن جلوس، وكذلك العمل على تنسيق الموقع ورصف الطرق وإنارتها، فضلا عن تخطيط وتصميم منطقة سكنية جديدة بطابع معمارى يحافظ على صورة وطابع مصر الجديدة .

 جدير بالذكر أن مدينة هليوبوليس الجديدة تتمتع بموقع متميز كونه موضع الاتصال بين العاصمة الادارية الجديدة ومجموعة المدن الجديدة الواقعة شرق وشمال شرق القاهرة الكبرى حيث تقع كلها ضمن نطاق 15 كم منها، أيضا يقع في هذا النطاق الطريق الدائري الأوسط والدائري الإقليمي، بينما يقع في نطاق 25 كم منها الطريق الدائري الأول ومطار القاهره الدولي وطريق القاهرة - العين السخنة.

وتبلغ مساحة "هليوبوليس الجديدة" نحو 5.4 ألف فدان حيث تمتد من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي شمالًا والذي يربطها بمدن (العبور – العاشر من رمضان)، حتى طريق القاهرة السويس جنوبا والذي يربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدن (مدينتي – المستقبل – القاهرة الجديدة)، وبمحاذاة مدينة الشروق غربا ومدينة بدر شرقا.

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