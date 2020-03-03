قطع مياه الشرب في المحلة أكثر من 12 ساعة.. والمواطنون يلجأون لطلمبات المساجد.. ورئيس شركة المياه: نواصل العمل ليل نهار

مياه الشرب تنقطع عن صنابير منازل المواطنين بالمحلة لأكثر من 12 ساعة متواصلة دون بدائل

الأهالي يلجأون لاستخدام الجراكن الفارغه وملئها من طلمبات المساجد

محافظ الغربية يكلف رئيس شركة المياه بدفع طواقم فنيه لإنهاء الأزمة حفاظا على المواطنين





سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين على وجوه الآلاف من أبناء ومواطني مناطق سكنية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، بسبب أزمة موجة العطش الناتجة عن قطع مياه الشرب عن صنابير بيوتهم لفترة تزيد على 12 ساعة متواصلة جراء تدشين أعمال صيانة وعمليات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المناطق السكنية، ضمن منظومة خطط التطوير، وهو ما دفع الأهالي إلى التقدم بشكاوى إلى الجهات المختصة للمطالبة بضخ المياه وتحسين الخدمات المقدمة لهم خلال المرحلة المقبلة.





وكان "صدى البلد" تعايش مع الأزمة منذ الساعة 6 مساء أمس، الاثنين، حتى الساعة 12 ظهرا من صباح اليوم، الثلاثاء، حيث لجأ المئات من الأسر والعائلات بالمناطق السكنية، وعلى رأسها سوق العباسي القديم والعباسي الجديد ونعمان الأعصر وسوق الليمون ومحب وأبو راضي إلى استخدام جراكن المياه البلاستيكية لتعبئتها من طلمبات المساجد الكبرى بوسط المدينة العمالية فى ظل تجاهل مسئولين بالجهات المختصة لشكاوى المواطنين بسبب أزمة "العطش".





"فعلا أصبحنا فى أزمة حقيقية بسبب قطع مياه الشرب، ونحن مقدرين فترة أعمال الصيانة الجارية لربط خطوط شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المناطق السكنية، ولكن أطفالنا لهم حق علينا وعلى الدولة"، بتلك الكلمات عبر محمود الأسمر، أحد أهالي منطقة سوق الجمعة بحي أول المحلة، عن نقص مياه الشرب وتهالك شبكات الصرف الصحي بالمنطقة، وقال: "يا ريت المسئولين يتحركوا لإغاثتنا".





وأضاف: "تقدمنا بشكاوى رسمية ورفعنا توقيعات إلى محافظ الغربية ومجلس مركز ومدينة المحلة لإيجاد حلول بسبب ضعف ضخ مياه الشرب بمنطقة سوق اللبن طوال فترات النهار والليل، ونأمل فى استجابة حقيقية".





وأعطى محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي تكليفاته إلى عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق الكامل مع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، من أجل مباشرة أعمال الصيانة الجارية لخطوط المياه الرئيسية والمغذية لجميع المناطق السكنية بالمدينة.





وأكد "زين العابدين" أن أعمال الحفر والقطعيات وربط خطوط المياه وعمل محابس جديدة جارية بمناطق "شارع الحنفي – ميدان البهلوان أمام معرض الكمونى – سوق الليمون مع أبو الفضل – سوق السمك – سعد زغلول – نعمان الأعصر أمام شارع 10 بالمنشية الجديدة"، ويأتي ذلك بالتنسيق مع مسئولى شركة المياه.





وقال إنه جار العمل في تلك المناطق بالتعاون مع رجال شبكة المياه وفنيي الصيانة، مشيرا إلى أن جميع أعمال الربط والتجديد لخطوط المياه بالمدينة تتم وفق برنامج محدد لتدعيم وتحسين شبكات المياه التى يستفيد منها أهالى مدينة المحلة وصولا إلى رفع الخدمات داخل جميع القطاعات.





كما أكد المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن أعمال الصيانة تجري على قدم وساق من خلال تخصيص طواقم فنية ومهندسين من أجل ربط خطوط شبكات المياه المغذية الجديدة لضمان تحسين الخدمة لكل مواطن من أبناء الشارع المحلاوي.





وقال رئيس الشركة إنه يباشر سير أعمال الصيانة طوال الـ12 ساعة الماضية، فضلا عن الدفع بسيارات محملة بفناطيس مياه لمواجهه أزمة نقص ضخ مياه الشرب على مستوى 70% من المناطق سعيا إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.