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لو عايز تفتح حضانة.. بنك ناصر يمول حضانات الأطفال بـ 500 ألف جنيه.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال أحمد روميش، عضو المكتب الفنى لرئاسة بنك ناصر، إن البنك أطلق منذ فترة مبادرة بخصوص التدريب التشغيلى تحت عنوان "وظيفة تك"، ويتم تدريب شباب الخريجين لمدة 3 أشهر وبعد انتهاء فترة التدريب يتسلم الشخص عمله.

وأضاف أحمد روميش، خلال حديثه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أنه يتم تدريب الشباب ورفع كفاءتهم، وبعد استلام وظيفتهم يبدأ المتدرب فى تسديد قرض التدريب الذى تحمله بنك ناصر، مؤكدًا أن القرض يكون بدون فوائد.

وأشار إلى أن بنك ناصر أطلق مبادرة لتمويل حضانات الأطفال بمبلغ يصل لـ500 ألف جنيه، وذلك للحضانات من سن يوم وحتى أربع سنوات.

وأكد أن أى شخص يريد أن ينشئ حضانة أو لديه حضانة يرغب فى تطويرها، عليه أن يتقدم إلى بنك ناصر للحصول على قرض بدون فوائد ويتم التسديد على أربع سنوات.

وأوضح أن البنك يحصل على 5% مقدمًا من العميل، وبعد ذلك يتم التسديد من خلال الأقساط، مشيرا إلى أن وزارة التضامن تعد معايير للجودة ونواتج التعلم للأطفال فى الحضانات.
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