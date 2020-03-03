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حوادث

تحرير 135 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على الأسواق بالمنيا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:01 م
حملات
حملات
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أيمن رياض
قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن هناك حملات مكبرة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة بمركزي أبوقرقاص والعدوة، وذلك لمتابعة عدد من القطاعات الخدمية، بهدف إحكام الرقابة على جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على التأكد من جودتها والارتقاء بمستوي المجتمع والقضاء على الفساد، وسرعة اتخاذ اللازم والإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحقيق الرضا لدى المواطنين.

ضمت الحملة المكبرة، أعضاء من مديريات، الأمن، التموين، ومباحث التموين، والطب البيطري، الصحة، التعليم، جهاز حماية المستهلك، الزراعة، الضرائب، الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشرطة المرافق والمرور.


وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين أن الحملات التي تم تنظيمها في مركزى أبوقرقاص والعدوة، أسفرت عن تحرير 86 مخالفة تموينية فى أبوقرقاص، تضمنت 50 مخالفة للمخابز البلدية منها 24 مخالفة لخبز ناقص الوزن، و5 مخالفات لخبر غير مطابق للمواصفات، 7 مخالفات لعدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، ومخالفة لعدم وجود سجلات، وأخرى لعدم وجود ميزان و4 مخالفات لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 8 مخالفات لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.


وفى مجال متابعة الأسواق تم تحرير 36 مخالفة منها 25 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، 3 مخالفات لعدم وجود تراخيص، ومخالفتين لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، مخالفة لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، ومخالفة لمنتجات بدون فواتير، و3 مخالفات لعدم وجود صلاحية ومخالفة لعدم استخدام اسطوانة صغيرة الحجم.


وفى مركز العدوة، تم تحرير 49 مخالفة تموينية تضمنت 22 مخالفة للمخابز البلدية منها 18 مخالفة لنقص الوزن ومخالفتين لخبر غير مطابق للمواصفات ومخالفة للتوقف عن التشغيل ومخالفة أخرى لعدم وجود لوحة إعلان، وفى مجال الأسواق تم تحرير 27 مخالفة تموينية منها 3 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار و3 لبيع سلع بدون ترخيص و4 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية ومخالفتين لعدم توافر الاشتراطات الصحية ومخالفة لاستخدام إسطوانات منزلية وأخرى لبيع سلع منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى سحب 4 عينات غذائية للتأكد من صلاحيتها بمعرفة تفتيش الأغذية بالعدوة.

تحرير 135 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على الأسواق بالمنيا
تحرير 135 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على الأسواق بالمنيا
تحرير 135 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على الأسواق بالمنيا
تحرير 135 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على الأسواق بالمنيا
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