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600 طالبة بالصف الأول الثانوي خضن الامتحان عن طريق التابلت بشكل ناجح.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:16 م
التابلت والقضاء على
التابلت والقضاء على الدروس الخصوصية
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فرح علاء الخولي

قال ناصر شعبان، مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إن النظام التجريبي الجديد لاستخدام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي كان منذ بداية العام الماضي، وواجه الطلاب بعض المشاكل واستطاعت الوزارة التغلب على كل تلك المشكلات وبحلول هذا العام يتم عمل معايشة ومتابعة كاملة من قبل الوزارة على آلية العمل بالتابلت.


وتابع ناصر شعبان، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أنه خاض أكثر من 600 طالبة بمدرسة واحدة الامتحان عن طريق التابلت بشكل ناجح وميسر، وهذا لأن الوزارة أعدت المدارس بسيرفرات قوية لبث إشارات الإنترنت.


وأضاف أن هذا النظام والآلية الجديدة في الامتحان وكيفية تلقي الطالب المعلومة بإتاحة مجموعة من محركات البحث للبحث عن المعلومات والاطلاع وبهذه الطريقة يتم القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وانها ستختفي في وقت لاحق.


وأوضح أن من المشكلات التي قابلت الوزارة هي أن الطلاب استخدموا الأجهزة بشكل خاطئ غير الهدف الأساسي تابلت، وأنه من الممكن أن يكون هناك دور كبير على المدرسين في عرقلة العملية التعليمية وهذا لاستخدامهم أجهزة المحمول التي تسبب في زيادة الحمل على السيرفر الخاص بالمدرسة.

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