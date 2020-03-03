9 مليارات جنيه إيرادات سنوية.. برلماني يطالب بتقنين 3 ملايين توك توك

تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة تجاه تقنين التوك توك وسيارات السرفيس.





واوضح عضو مجلس النواب في بيان له، أن عدد التوك توك وفقا لأخر الاحصائيات ما يقرب من حوالى 3 مليون مركبة على مستوى الجمهورية تقريبا، وهناك ما يقرب من 30 مليون مواطن يعتمدون على استخدام التوك توك كوسيلة مواصلات يومية، كما يعتبر مصدر دخل لـ6 مليون مواطن، بإجمالى إيرادات بلغت حوالى 9 مليار جنيه سنويا، وهذه الأرقام تؤكد أن التوك توك أصبح أمر واقع لابد من التعامل معه بآلية وتشريع محدد بما يضمن حق الدولة وفى نفس الوقت حق المواطنين فى فرصة العمل، ولكن شريطة ان تكون وسيلة مواصلات آمنة.





وشدد عضو البرلمان على ضرورة أن تكون هناك اشتراطات موحدة لتقنين التوك توك على مستوى الجمهورية، يتم تعميمها على صعيد كافة المحافظات، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية تنفيذها، أول هذه الإجراءات لابد من تقنين جميع المركبات وذلك نظير مبلغ مالى كل عام، خاصة وان الوقت الحالى هناك بعض المحافظات تلتزم والبعض الأخر لم يتم اتخاذ خطوات بشأن هذه الأزمة.





وتابع:" كما يتم حظر قيادته لمن هم دون السن، بالإضافة لضرورة الحصول على رخصة قيادة شرطا أساسيا، على أن تكون هناك حملة توعية مسبقة بذلك، وضرورة الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة حتى لا يقع احد تحت طائلة القانون بعد ذلك، وبالمثل سيارات السرفيس، مؤكدا أن التوك توك من الاقتصاد غير الرسمى الواجب دمجه فى الرسمى للدولة ".