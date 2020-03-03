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اقتصاد

بوابات إلكترونية.. قيادات الإسكان تتفقد مشروع الموقف الإقليمى بـ6 أكتوبر

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر ومسئولو جهاز المدينة، الأعمال الجارى تنفيذها بموقع مشروع الموقف الإقليمى على مساحة (62000م2) بمنطقة الفاصل السكنى الصناعى أمام بوابة المطورين بمدينة 6 أكتوبر.

وتابع المهندس كمال بهجات، ورئيس الجهاز، خلال جولتهما بالمشروع، أعمال إنشاء المبنى التجارى بمسطح (600م²) والمكون من طابقين وصالة انتظار، والمبنى الإدارى، ومبنى الورش والكافيتريات لخدمة الركاب، والمبانى الأخرى بالمشروع.

وأشار المهندس كمال بهجات، إلى أن المشروع يهدف إلى ربط أحياء المدينة مع بعضها بالداخل، وكذا ربط المدينة بجميع محافظات الوجهين القبلى والبحرى، مشددًا على ضرورة دفع العمل بالموقع للانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها فى أسرع وقت، حيث إن ذلك يأتى فى إطار تحسين الخدمات المقدمة لقاطنى المدينة والمترددين عليها.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أن مشروع الموقف الإقليمى صُمم على أحدث مستوى بنظام البوابات الإلكترونية، وبطاقة استيعابية حوالى 27 أتوبيسًا على مساحة (2600م²) وعدد 114 "ميني باص" داخلى على مساحة (2870م²)، و280 "مينى باص" للربط بين المدينة والمحافظات المختلفة، و 35 مكانا مخصصا لانتظار السيارات الملاكى، وأماكن المظلات الخرسانية والمعدنية للأفراد، ومظلات الأتوبيسات، ومسجد وغرف أمن وغرف كهرباء، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل جميع المواقف بالمدينة إلى الموقف الإقليمى الجديد.

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