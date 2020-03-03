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تعليم

جامعة بنها تنظم ندوة تعريفية للمنح الدراسية بالتعاون مع الملحقية الثقافية الفرنسية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:20 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
ينظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة ندوة تعريفية عن برنامج التبادل الطلابي والمنح الدراسية المقدمة لطلاب الماجستير والدكتوراة وكذلك المنح الدراسية لما بعد الدكتوراة يوم الثلاثاء ١٠ مارس الجارى بقاعة بنك مصر بادارة الجامعة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان الندوة تأتى في إطار التعاون بين جامعة بنها والملحقية الثقافية الفرنسية بالقاهرة في المجالات العلمية.


واشار الجيزاوى الى أن الندوة تستهدف تعريف طلاب الدراسات العليا والهيئة المعاونة وشباب هيئة التدريس بالمنح الدراسية التي تمولها الحكومة الفرنسية وشروط واجراءات التقدم لها.

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