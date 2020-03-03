محمد مغربي يواصل تصوير مسلسل النهاية

يواصل الفنان الشاب محمد مغربي تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، والذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.





وأكد "مغربي" أنه يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية شاب يدعى "طحاوي" وهو أحد أصدقاء الفنان يوسف الشريف، لافتًا إلى أن تدور أحداث العمل في المستقبل، بالإضافة إلى مشاركة العديد من النجوم كضيوف شرف.





يشار إلى أن مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، شريف منير، سهر الصايغ، باسم مغنية، أحمد وفيق، محمد العمروسي، ناهد السباعي محمود الليثي، محمد محمود عبدالعزيز، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامى وإنتاج سينرجى.





يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد مغربي مسلسل "الأخ الكبير" الذي يعرض حاليًا عبر شاشة cbc الفضائية، بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، راندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.





الجدير بالذكر ان يشارك أيضًا الفنان محمد مغربي خلال السباق الرمضاني 2020 بكل من "أسود فاتح" بطولة الفنانة هيفاء وهبي وإخراج كريم العدل، "إتنين في صندوق" إخراج محمد مصطفى.