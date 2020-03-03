منح ورش عمل جديدة تقدمها وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث.. مسابقتون للكيمياء والفيزياء.. وتنسيق مع سفارة بيلاروسيا لتقديم منح للبكالوريوس والماجستير

"البحث العلمي" تعلن مسابقة للشباب في الكيمياء.. اعرف طريقة التقديم

التعليم العالي تقدم منح لدرجة البكالوريوس في نظم المعلومات والتكنولوجيا

منحة جديدة للحصول على ماجستير في اللغة الروسية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحي القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول إعلان الوكالة الجامعية الفرنكوفونية AUF عن البرنامج السنوي للمنح لعام 2020 -2021.

ونوه التقرير إلى تنوع المنح المقدمة طبقًا للبرنامج والتي شملت عددًا من المجالات، من بينها: تقديم مقترحات لاتخاذ إجراءات تتعلق بمجال "التراث" في الشرق الأوسط- الابتكار الرقمي في التعليم الجامعي- منحة تطوير التدريب والبحث 2020-2021- دعم التدريب القائم على الابتكار 2020- التعاون العلمي لفترة 2020-2021 - دعم الحوكمة الجامعية 2020- منح المشاركة في مؤتمر علمي 2020- منح المشاركة في مؤتمر علمي 2020 بالشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل المنح من خلال الرابط التالي:

https://cdm.edu.eg/cdm/?p=1276 ، علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.

من ناحية أخرى، أوضح التقرير تقديم عدد من المنح الدراسية المقدمة من دولة بيلاروسيا، وذلك عن طريق سفارة بيلاروسيا بالقاهرة.

وأشار التقرير إلى تقديم العديد من مؤسسات التعليم العالي في بيلاروسيا بعض المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين للعام الدراسي 2021-2022 وتشمل المنح الآتية:

(3) منح لدرجة البكالوريوس في العلوم الطبية ، و عدد (3) منح لدرجة البكالوريوس في نظم المعلومات والتكنولوجيا ، و عدد (3) منح لدرجه البكالوريوس في الدعم التقني في مجال الزراعة ، وعدد (1) منحة ماجستير في اللغة الروسية.

وأشار التقرير إلى أن الدراسة سوف تكون باللغة الروسية، وأن آخر موعد للتقدم هو: 5 مارس 2020، مع ترجمة جميع المستندات المقدمة لسفارة بيلاروسيا بالقاهرة إلى اللغة الروسية.

ويمكن التعرف على تفاصيل المنح من خلال الرابط التالي:

http://egypt.mfa.gov.by/en/embassy/news/fb43978dab6a4dc9.html

كما لفت التقرير إلى استيفاء المستندات المطلوبة وتقديمها للإدارة المركزية للبعثات، علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

وفي سياق أخر أعلنت أكاديمية البحث العلمي، عددا الفعاليات والورش الهامة التي تقام خلال الفترة المقبلة، حيث تسعى الأكاديمية إلى عمل أنشطة مكثفة للعلماء والباحثين.

كما أعلنت اللجان الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية والفيزيا بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مسابقة للشباب من سن 15 إلي 20 عاما.

وأوضحت الأكاديمية أن شروط ونظام المسابقة:

- يتقدم المتسابق/المتسابقة بمقال تحت هذا العنوان باللغة العربية أو اللغة الانجليزية الا يقل عن 1000 كلمة ولا يزيد على 2000 كلمة ) والا تزيد الرسوم التوضيحية عن أثنان إذا كان المقال في حدود 1000 كلمة وأربع إذا كان المقال في حدود 2000 كلمة، وكل رسم توضيحي يعتبر 100 كلمة)۔

- يسمح لكل متسابق بمقال واحد فقط۔

- الا يقل عمر المتسابق عن 15 عاما والا يزيد عن 20 عاما في نهاية مارس 2020

- يرسل المقال مرفقًا به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق إلي العنوان الالكتروني التالي: [email protected]

- آخر موعد لتلقي المقالات الثانية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020

- سيتم اختيار المقالات الفائزة بواسطة لجنة علمية متخصصة علي أساس : الاصالة، صحة المعلومات ودقتها،جمال الاسلوب وسلامة اللغة۔

- تعلن أسماء الفائزين في احتفالية تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020.

- جوائز تمنح جوائز ماليه للمقالات الفائزة كالتالى :

الجائزة الأولى 1500 جنيه

الجائزة الثانية 1000 جنيه

الجائزة الثالثة 500 جنيه