30 جنيها شهريًا.. ايجاس: المواطن يتحمل 40% بالتقسيط على 6 سنوات لتوصيل الغاز للمنازل.. فيديو

قال المهندس محمد خضير، مساعد نائب التخطيط والمشروعات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن مبادرة تقسيط الغاز الطبيعي الذي أطلقها وزير البترول الهدف منها تخفيف العبء على الناس في دفع مساهمتهم في توصيل الغاز الطبيعي.





وتابع المهندس محمد خضير، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، على التليفزيون المصري، أن المواطن يتحمل 40% فقط من تكلفة إدخال الغاز الطبيعي للمنازل بالتقسيط على 6 سنوات بدون مقدم ولا فوائد، بمبلغ 30 جنيها شهريًا بالإضافة إلى الاستهلاك الشهري، بينما الدولة تتحمل 60%.





وأوضح أن الغاز الطبيعي خدمة آمنة وحديثة صديقة البيئة ترفع المعاناة، ولها مردود على الموازنة العامة للدولة في تخفيف الدعم، مشيرًا إلى أن مازالت تكلفة الغاز الطبيعي في مصر أقل من الخارج، وهذا عنصر جاذب للاستثمار في مصر.





وأضاف أن الغاز الطبيعي هو واحد من الخدمات المستدامة الآمنة، إن الغاز الطبيعي بدأ في مصر منذ عام 1980، وخلال 33 عاما حتى عام 2014 تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 5.5 مليون عميل، ومنذ 2014 وحتى الآن تم توصيل الغاز لـ 5.3 مليون عميل، حيث يتم توصيل الغاز لـ 600-715 ألف وحدة سكنية، وهذا يعكس اهتمام القيادة السياسية بانعكاس التنمية التي تحدث واكتشافات الغاز على المواطن، والعمل الجماعي بين مؤسسات الدولة.