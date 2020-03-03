محافظ بني سويف يشهد فعاليات افتتاح المؤتمر البيئي

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف افتتاح فعاليات المؤتمر البيئي الذي تنظمه جامعة بني سويف بعنوان"مخاطر التلوث البيئي في الدول النامية"تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة ممثلى الاتحاد العربي للتنمية المستدامة وجامعة الدول العربية ووزارة البيئة واللجنة الوطنية للسُمًيات .





حيث يناقش المؤتمر"الذي يعقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 مارس الجاري"العديد من المحاور الهامة في مجال الحفاظ على البيئة،منها :التلوث البيئى وإدارة المخاطر البيئية الطاقة المتجددة والكيمياء الخضراء وجودة المياه وإدارة الصرف،وأثر التلوث البيئى على سلامة الغذاء والمخاطر البيئية المترتبة على التغيرات المناخية.









وشهدت فعاليات اليوم الأول حضور عالى المستوى ونخبة علمية وبحثية لها ثقلها في المجالات الأكاديمية في مختلف المجالات ، حيث كان على رأس الحضور الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إضافة إلى حضور كل من : الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والدكتورة كوثر حنفى مستشار وزيرة البيئة،والدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية،والدكتور بدر نبيه أرسانيوس نائب رئيس جامعة بني سويف لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتور خالد عباس حلمي أستاذ السموم ،والدكتور أشرف عبد العزيز الاتحاد العربي للتنمية المستدامة .