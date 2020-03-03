AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

النفط يواصل مكاسبه وسط تفاؤل بجهود منسقة لمكافحة فيروس كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 12:13 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
واصل النفط مكاسبه بفضل توقعات بتبني بنوك مركزية إجراءات تحفيز مالي لمواجهة إثر تفشي فيروس كورونا والتفاؤل المتزايد حيال تخفيضات أكبر لإنتاج أوبك هذا الأسبوع.

وزاد خام برنت 1.3 دولارًا للبرميل أو 2.5 بالمئة إلى 53.20 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.37 دولارًا للبرميل ما يعادل 2.9 بالمئة إلى 48.12 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين أكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وتعافى الخامان إلى حد ما خلال اليومين السابقين بعد خسائر تجاوزت 20 بالمئة من ذروة 2020 في يناير كانون الثاني جراء مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية أمس إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف صباح اليوم الثلاثاء لبحث تدابير للتعامل مع التفشي وتداعياته المتنامية على الاقتصاد.

ومع استمرار المخاوف بشأن الطلب على الخام، يدرس عدد من الأعضاء الرئيسيين في أوبك خفضا أكبر للإنتاج ربما بواقع مليون برميل يوميا. وكان الاقتراح السابق بخفض إضافي 600 ألف برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تعلن أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تخفيضات أعمق للإنتاج في اجتماعهم يومي الخامس والسادس من مارس آذار في فيينا. وكانت المجموعة اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس آذار.
واصل النفط مكاسبه بفضل توقعات بتبني بنوك مركزيةإجراءات تحفيز مالي لمواجهة أثر تفشي فيروس كورونا والتفاؤل المتزايد حيال تخفيضات أكبر لإنتاج أوبك هذا الأسبوع.

وزاد خام برنت 1.3 دولارًا للبرميل أو 2.5 بالمئة إلى 53.20 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.37 دولارًا للبرميل ما يعادل 2.9 بالمئة إلى 48.12 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخامين أكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وتعافى الخامان إلى حد ما خلال اليومين السابقين بعد خسائر تجاوزت 20 بالمئة من ذروة 2020 في يناير كانون الثاني جراء مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية أمس إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف صباح اليوم الثلاثاء لبحث تدابير للتعامل مع التفشي وتداعياته المتنامية على الاقتصاد.

ومع استمرار المخاوف بشأن الطلب على الخام، يدرس عدد من الأعضاء الرئيسيين في أوبك خفضا أكبر للإنتاج ربما بواقع مليون برميل يوميا. وكان الاقتراح السابق بخفض إضافي 600 ألف برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تعلن أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، تخفيضات أعمق للإنتاج في اجتماعهم يومي الخامس والسادس من مارس آذار في فيينا. وكانت المجموعة اتفقت على خفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس آذار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار النفط تنخفض لأدنى مستوياتها بسبب فيروس كورونا

3% تراجعًا في أسعار النفط مع تزايد المخاوف من فيروس كورونا

النفط يهبط دون 60 دولارا في ظل مخاوف بشأن الطلب بفعل فيروس الصين

النفط يستقر بعد تراجعات بسبب فيروس كورونا

النفط يرتفع والأسواق تراقب تأثير فيروس كورونا والمخزونات الأمريكية تهبط

النفط يقفز 3% بعد اقتراب علماء من الوصول إلى عقار لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ليلا.. أسباب استقالة آل الشيخ من رئاسة الأهلي.. جراحة لـ حسين الشحات.. الزمالك في البطولة العربية

فى ذكرى ميلادها.. حقيقة زواج سهير رمزي من أمير عربي

عروس تغضب من حماتها في حفل زفافها لسبب غريب

في ذكرى ميلاد سناء يونس.. قصة زواجها سرًا من نجم الشاشة

بالتوب الأسود .. نانسي عجرم تشعل أنستجرام من داخل الجيم

شاهد.. تفاصيل جديدة عن أسباب استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ثعبان ضخم يعتصر جسد قط مسكين

بجامب سوت.. ميريام فارس تظهر في وصلة رقص لأم العروسة

ثعبان سام يتسلل إلى منزل عائلة ويختبئ في مكان غير متوقع.. شاهد ماذا حدث