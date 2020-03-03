محافظ المنيا يبحث تمويل المشروعات الصغيرة ضمن عدد من الخدمات.. صور

جاء ذلك بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، المستشار وليد حجاج المستشار القانوني لبنك مصر، عماد معوض، أحمد فؤاد مساعدا مدير عام القطاع القانوني ببنك مصر، عبدالرحمن حمزة مدير عام منطقة المنيا وحسام درويش مدير عام فرع بنك مصر بالمنيا، محمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية بالمنيا.





وأشاد المحافظ بالدور التنموي الذي يقوم به بنك مصر، كأحد البنوك الوطنية البارزة، لافتا إلى أن اللقاء تناول دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك فيما بين بنك مصر ومحافظة المنيا بشأن تمويل عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية، بالإضافة إلى إمكانية التعاون في مجال تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل للشباب ضمن مبادرة "مشروعك"، بما يعود بالنفع على المواطنين ويوفر فرص العمل.





وأضاف المحافظ، أن اللقاء تناول التعاون المشترك، لتمويل مشروعات احلال وسائل النقل المتهالكة الى سيارات ميني فان، وقيام البنك كمطور عقاري لإنشاء مجتمعات عمرانية بالأراضي المملوكة للمحافظة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك من أجل استدامة الاستثمار والاستغلال الأمثل لكافة أصول الدولة لتنظيم موارد المحافظة، مع إمكانية زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي في القرى ذات الكثافة العالية، للوصول الى المواطنين في جميع الأماكن، وضمن رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي.





واستعرض المستشار وليد حجاج المستشار القانوني لبنك مصر، عددا من الخدمات التي يوفرها بنك مصر، كما تناول الإجراءات المصرفية والادارية اللازمة لإصدار فروع البنك بمحافظه المنيا كروت ميزة والمحفظة الالكترونية للعاملين بالمحافظة الراغبين في ذلك وفقًا للتعليمات المنظمة ببنك مصر، وإمكانية تركيب ماكينة على سور ديوان عام المحافظة وبالميادين المختلفة وكذلك إصدار كروت ائتمانيه لجميع العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها.