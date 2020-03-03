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حوادث

لعجز في عهدته.. جزار يستعين بآخر لسرقة مجمع استهلاكي في الدرب الأحمر

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:04 م
صورة أرشيفية - سرقة
صورة أرشيفية - سرقة
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كتب محمد صبري
لم يجد جزار بمجمع استهلاكي بحي الدرب الأحمر وسيلة للتخلص من العجز في عهدته سوى استعانته بجزار آخر لسرقة المجمع، وادعائه في محضر رسمي تعرض المجمع للسرقة، وجرى ضبط المتهمين، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 


وتلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغًا من جزار بأحد المجمعات الاستهلاكية قرر باكتشافه سرقة ميزان ساعة إيطالي 2 كفة، وميزان حساس ناشونال 2 كفة، وسماعات صب، وكمية من اللحوم من داخل المجمع عمله، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة. 


بالانتقال وبإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ المجمع وعدم وجود آثار عنف أو بعثرة بمحتوياته، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى قيام شخصين يستقلان دراجة بخارية "توك توك" قام احدهما بفتح باب المجمع، ونقل المسروقات منه، وبتتبع خط سير الدراجة البخارية أمكن التوصل إلى قائدها، وتبين أنه سائق تم ضبطه. 


وبمناقشته قرر باستقلال أحد الأشخاص الدراجة صحبته وصولًا للمجمع محل الواقعة وإيهامه بأنه يعمل به، وطلب منه انتظاره ثم حضر وبحوزته المسروقات وقام بتوصيله لمسكنه بالسيدة زينب، ونفى علمه بواقعة السرقة. 


وبتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية المتهم مرتكب الواقعة، وتبين أنه جزار مقيم بالسيدة زينب تم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من المبلغ عقب تحصله منه على مفتاح المجمع عمله، كما قرر بارتكاب الواقعة، وادعائه بسرقة المجمع لتغطية عجز في عهدته، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة. 
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