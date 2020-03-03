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أخبار البلد

برنامج المسافر الدائم لـ مصرللطيران يحصد المركز الثاني فى إفريقيا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:14 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي

حصلت شركة مصر للطيران من خلال برنامجها لعملاء المسافر الدائم EGYPTAIR Plus على المركز الثاني على مستوى قارة أفريقيا، وفقًا لتقرير أعدته شركة on point loyalty وهي إحدى الشركات العالمية للاستشارات والإستثمار تركز حصريا علي مجال برامج ولاء العملاء لشركات الطيران وقد أصدرت تقريرها لعام ٢٠٢٠ عن أفضل ١٠٠ برنامج لولاء العملاء لشركات الطيران من حيث القيمة الأعلي.


وقامت شركة  on point loyalty بمراجعة المعلومات والبيانات العامة لأكبر ١٧٠ شركة طيران حول العالم لتحديد القيمة التقديرية لبرنامج ولاء العملاء لكل شركة طيران، وقد حصلت مصر للطيران علي المرتبة الثانية في هذا التصنيف.


ويفتح البرنامج أمام الأعضاء آفاقًا أوسع من التميز وتعزيز تجربة السفر والإستفادة من المرونة الكبيرة التي يقدمها البرنامج تقديرًا لثقتهم بالشركة، وتحرص مصر للطيران دائمًا على تقديم العديد من المزايا المطورة لعملائها، وتسعى دائمًا لتحقيق متطلبات العملاء لجعل تجربة سفرهم أكثر تميزًا.

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