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منوعات

تحدي الإعاقة بحب الكروشيه والمشغولات اليدوية .. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:58 ص
صدى البلد
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احمد قطب - ندى حمدى
في عام 1992 أعلنت الأمم المتحدة تخصيص الثالث من ديسمبر سنويا، ليكون اليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة الفهم حول قضايا الإعاقة وضمان حقوق أصحابها. 

رصدت عدسة "صدي البلد" أحد النماذج المشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو كريم أحمد مصمم المشغولات اليدوية من الكروشية في البداية يقول أنا أحب هذا الفن وأحب الرئيس عبد الفتاح السيسي وأتمني مقابلته في مؤتمر الشباب القادم وعرض منتجاتي في المعرض.

وأوضحت إيمان الزهيري والدة كريم احمد انه في العقد الثالث من العمر التحق بمدرسة كولاج ديلسال ليتعلم الأشغال اليدوية وتعلم الكولجاه والكانفاه والكروشيه وعمل الورد من الستان.

وأوضحت الزهيري ان كريم اجتاز مرحلة التصنيع بيده وأصبح يقوم بتدريب ذوي القدرات الخاصة علي الأعمال اليدوية في إحدى الجمعيات الأهلية موضحا أنه حصل علي المركز الأول علي مستوي العالم متفوقا على 36 دولة .

والجدير بالذكر أن مصر أولت اهتماما كبيرا بذوى الاحتياجات الخاصة، وهو ما جاء واضحا في تضمين «دستور 2014» أحد عشر مادة واضحة وصريحة لذوي الاحتياجات الخاصة، منها المادة (53)، والتي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، والمادة (60) من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك رقم (37) الخاصة بالتمييز، والمادة (81) والتي تلتزم فيها الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك ضمن الدستور لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم في التعليم.
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