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حوادث

مصادرة أقراص مخدرة وعقاقير طبية مجهولة داخل صيدلية بعين شمس

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:14 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة من ضبط أخصائي تحاليل طبية والمسئول عن صيدلية بشارع سليم الأول بعين شمس لقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح.

وتبين من التحريات حيازة المتهم عقاقير طبية غير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة  بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلًا عن حيازته أقراص مخدرة بقصد ترويجها  على عملائه " بدون روشتات طبية "  لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمداهمة الصيدلية عثر بداخلها على عدد 3323 قرص مخدر، وكذا ضبط ٣٣ أمبول من عقاري ( فاليام , ميداسيتك )  المخدر و ١١ زجاجة نقط  من عقاري ( ريفوتريل , كلوزبام ) المخدر و٥٠٠ قرص فياجرا " منشط جنسي " و٥٧ كيس كامجرا جيل " منشط جنسي " و ٨٩  قلم أنسـولين ( منتهى الصلاحية ) و ٨٥ خرطوشة أنسولين ( منتهى الصلاحية ) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهم اعترف بمزاولته لمهنة صيدلي بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مصادرة أقراص مخدرة وعقاقير طبية مجهولة داخل صيدلية بعين شمس
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