وزير قطاع الأعمال: جار تطوير البنية التحتية فى هليوبوليس الجديدة.. فيديو

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مشروع هليوبوليس الجديدة مقام على مساحة 22 مليون متر، تم تطوير أقل من النصف بحوالي 42%، ويتم العمل على إدخال البنية التحتية والمرافق للجزء المتبقي.





وأضاف الدكتور هشام توفيق، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أن اليوم يمثل علامة فارقة في منطقة هليوبوليس الجديدة لتطوير البنية التحتية، لافتتاح أول مرحلة من محطة مياه معالجة مياه الصرف معالجة ثلاثية واستخدامها في الري.





وتابع أنه أصبح هناك 3 محطات لرفع المياه في منطقة هليوبوليس الجديدة، وتبلغ المياه المتوفرة في المدينة 2000 متر مكعب، بطاقة 17 ألف متر تكفي لتخزين لمدة 3 أيام.





وأشار إلى أنهم حريصون على التطوير بشكل منتظم، وأنهم سيقومون بتطوير جزء جزء بالمدنية، حتى يظهر الأثر، كاشفا عن أن هناك 12 مشروعًا كبيرًا جاهزين للتطوير بالتعاون مع القطاع الخاص.