AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير قطاع الأعمال: جار تطوير البنية التحتية فى هليوبوليس الجديدة.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:11 م
هشام توفيق، وزير
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مشروع هليوبوليس الجديدة مقام على مساحة 22 مليون متر، تم تطوير أقل من النصف بحوالي 42%، ويتم العمل على إدخال البنية التحتية والمرافق للجزء المتبقي.


وأضاف الدكتور هشام توفيق، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التليفزيون المصري، أن اليوم يمثل علامة فارقة في منطقة هليوبوليس الجديدة لتطوير البنية التحتية، لافتتاح أول مرحلة من محطة مياه معالجة مياه الصرف معالجة ثلاثية واستخدامها في الري.


وتابع أنه أصبح هناك 3 محطات لرفع المياه في منطقة هليوبوليس الجديدة، وتبلغ المياه المتوفرة في المدينة 2000 متر مكعب، بطاقة 17 ألف متر تكفي لتخزين لمدة 3 أيام.


وأشار إلى أنهم حريصون على التطوير بشكل منتظم، وأنهم سيقومون بتطوير جزء جزء بالمدنية، حتى يظهر الأثر، كاشفا عن أن هناك 12 مشروعًا كبيرًا جاهزين للتطوير بالتعاون مع القطاع الخاص.


وأوضح أن المشاركة مع القطاع الخاص أحد ركائز الدولة لتطوير الاستثمارات في مصر، لافتًا إلى أن هناك خطة لإحياء شركة النصر، حيث ستقر الحكومة عدد من الحوافز للنهوض بالصناعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي قبل التشغيل التجريبي

بعد سنوات من المعاناة.. افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بالمنيا قريبًا

شعبة وسائل النقل: الحكومة تستهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنويا

مصر وبنك الاستثمار الأوروبي يعلنان بيانا يتضمن 5 نقاط للتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة

بنك الاستثمار الأوروبي يمول مشروعات بالإسكندرية والدلتا بقيمة 121.5 مليون يورو

117 مليون دولار منحة من البنك الدولي لـ غزة

ترشيحاتنا

مين أم مين؟ .. والدة هيدى كرم تشعل الانستجرام مع أصغر أحفادها

ابنته نجمة شهيرة.. أبرز المعلومات عن وكيل نيابة السينما

صن داونز يكشف مصير المصابين من المشاركة أمام الأهلي

لن تصدق.. سعر غير متوقع لفستان أحلام.. صور

جلسة الخطيب مع فايلر..تفاصيل تعاقد المدرب السويسري مع الأهلي

200 ألف دولار جائزة لمكتشف علاج فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا ..فنان كويتي يشتري كمامة بـ 4650 جنيها

هبوط جديد في أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور

مش هنسلم مش هنبوس.. كورونا يجبر الصينيين على التحية بطريقة مبتكرة.. شاهد