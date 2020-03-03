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برلمان

مستقبل وطن بملوي ينظم ندوة عن الوقاية من فيروس كورونا وقافلة غذائية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:10 م
مستقبل وطن بملوي
مستقبل وطن بملوي ينظم ندوة حول الوقاية من فيروس كورونا
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أيمن رياض
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بندر ملوي بمحافظة المنيا، قافلة غذائية، ضمن فعاليات أمانة الحزب لشهر مارس الجاري.

جاء ذلك تحت إشراف النائب عمرو غلاب الأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا والدكتور زين العابدين الاطناوي أمين تنظيم الحزب، و أمين الحزب ببندر ملوي أحمد محمد أحمد،  ومحمد عبد الواحد سعد، مساعد أمين الحزب، و محمد عبد الحفيظ أمين التنظيم، وعادل صديق إبراهيم، أمين العمل الجماهيري ببندر ملوي، إذ شملت القوافل سيارات اللحوم والسلع التموينية والأسماك ومواد غذائية، أمام إدارة ملوي التعليمية.

وقال أمين الحزب ببندر ملوي، أحمد محمد أحمد، إن القافلة شهدت إقبالا من قبل أهالي المدينة، ويأتي ذلك بهدف تخفيف العبء عن أهالينا ومحاربة غلاء الأسعار، موضحا أن في خلال ذالك الشهر ستشهد ملوي عددا من الفعاليات هدفها خدمة أهالينا وتخفيف الأعباء عليهم.

وعلي جانب آخر، نظمت أمانة الشباب ببندر ملوي الاجتماع الأول التحضيري تحت إشراف تامر حفناوي أمين الشباب ببندر ملوي، وبحضور رأفت ميخائيل، مساعد أمين الحزب.

وقال محمد عبد الواحد، مساعد أمين الحزب، إنه تم التأكيد على تنفيذ عدد من الفعاليات في أحياء مدينة ملوي تخدم وتفعل دور الحزب  على أرض الواقع خلال شهر مارس الجاري من بينها قوافل غذائية بأسعار مخفضة وقوافل علاجية وندوات توعية حول مخاطر الإصابة والوقاية من فيروس كورونا. 

وفي سياق متصل، تقيم أمانة بندر ملوي، ندوة حول «سبل الوقاية بفيروس كورونا»، غدا الأربعاء بقاعة نقابة المعلمين، يحاضر فيها الدكتور بهجت كمال دكتور الكبد والجهاز الهضمي بملوى.
مستقبل وطن بملوي ينظم ندوة عن الوقاية من فيروس كورونا وقافلة غذائية
مستقبل وطن بملوي ينظم ندوة عن الوقاية من فيروس كورونا وقافلة غذائية
مستقبل وطن بملوي ينظم ندوة عن الوقاية من فيروس كورونا وقافلة غذائية
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