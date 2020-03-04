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برلمان

منها إنشاء قناة فضائية.. إعلام البرلمان تناقش 3 طلبات إحاطة لتنظيم القطاع

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:05 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
تعقد لجنة الإعلام بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جمال كوش بشأن إنشاء قناة إخبارية قوية على مستوى عالٍ تخلق لمصر وجودًا إعلاميًا في المحيط الإقليمي والخارجي.

كما تناقش اللجنة طلبا آخر للنائب جمال كوش، بشأن عمل غير المؤهلين أو المدربين بالإعلام المصري مع وضع ضوابط لممارسة العمل الإعلامي.

وفي نهاية الاجتماع، تناقش اللجنة طلب ثالث لنفس النائب بشأن خطة الحكومة لمواجهة فيديوهات التحريض اليومية ودور الإعلام المصري لمواجهة تلك التحريضات ضد مؤسسات الدولة.
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