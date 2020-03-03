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برلمان

لتخفيض أسعار تقنين الأراضي.. نائب مستقبل وطن يتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:46 م
نائب مستقبل وطن يتقدم
نائب مستقبل وطن يتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب
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انجي هيبة
تقدم النائب أحمد شعيب بمجلس النواب، بطلب إحاطة لتخفيض أسعار تقنين أراضي الدولة بالإسماعيلية، مؤكدا أن أسعار تقنين الأراضي مغالي فيها.

وأوضح شعيب أن ارتفاع أسعار تقنين الأراضي أدى إلي عزوف الأهالي عن تقنين أراضيهم ومنع ضخ مبالغ كبيرة في الخزانة العامة للدولة.

وقال شعيب إن تقنين الأراضي لم يحقق الغرض الذي وضع القانون من أجله وهو التقنين وزيادة إقبال المواطنين علي تقنين أراضيهم وذلك بسبب ارتفاع تكلفته، مشيرا إلى أن فترة التقنين قصيرة أيضا ولم تتجاوز عام.

وطالب النائب عن حزب مستقبل وطن، الحكومة بإعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون التقنين وتخفيض الأسعار لتحقيق المستهدف منه لصالح المواطن والوطن.
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