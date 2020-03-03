السفير نميرة نجم تلقى كلمة حول التحديات فى أفريقيا بـ بجوهانسبرج.. صور

تشارك السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي فى "ندوة المساءلة السابعة بعنوان "حلول العمليات العسكرية والتحديات في أفريقيا والتي تعقد بالتعاون مع وزارة الدفاع في جنوب أفريقيا بجوهانسبرج وتستمر أعمالها ليوم الخميس القادم، وذلك بدعوة من قيادة الجيش الأمريكي الأفريقية لقوات "أفريكوم".





ومن المقرر أن تلقى السفيرة كلمة بعنوان مواجهة تحديات الغد "دور الاتحاد الأفريقي" ، وتناقش الندوة عدة موضوعات أخري منها الدعم القانوني للقوات الخاصة، الأسس القانونية لاستخدام القوة بموجب القانون الدولي الإنساني في قواعد الاشتباك، النزاعات في أفريقيا والتحديات القانونية، دمج قانون النزاع المسلح في عملية اتخاذ القرارات القتالية، العمليات متعددة الجنسيات وقضايا التشغيل البيني القانوني "قواعد الاشتباك الوطنية"، ،حدود الحراسة ضد الجرائم العابرة للحدود، وتحديات استخدام القوات المسلحة لدعم الشؤون المدنية، الرد على الاستغلال والاعتداء الجنسيين ولا سيما الأطفال، والقانون الدولي الإنساني "القانون والسياسة والممارسات الجيدة" ،و تحديث منتدى القانون العسكري الإفريقي (AMLF).





ويحضر الندوة مجموعة من القانونيين العسكريين والقانونيين ممثلين لـ٣٠ دولة أفريقية وغربية منهم مصر وتونس والمغرب والصومال وجيبوتي من دول العربية ، والمملكة المتحدة البريطانية من أوروبا ، ويحضر الندوة من مكتب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي المحام أرمياس كاسييه.