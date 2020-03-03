AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السفير نميرة نجم تلقى كلمة حول التحديات فى أفريقيا بـ بجوهانسبرج.. صور

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:03 م
السفيرة نميرة نجم
السفيرة نميرة نجم
Advertisements
أمينة الدسوقى
تشارك السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي فى "ندوة المساءلة السابعة بعنوان "حلول العمليات العسكرية والتحديات في أفريقيا  والتي تعقد بالتعاون مع وزارة الدفاع في جنوب أفريقيا بجوهانسبرج  وتستمر أعمالها ليوم الخميس القادم، وذلك بدعوة من قيادة الجيش الأمريكي الأفريقية لقوات "أفريكوم".

ومن المقرر أن تلقى السفيرة كلمة بعنوان مواجهة تحديات الغد "دور الاتحاد الأفريقي" ، وتناقش الندوة عدة موضوعات أخري منها الدعم القانوني للقوات الخاصة، الأسس القانونية لاستخدام القوة بموجب القانون الدولي الإنساني في قواعد الاشتباك، النزاعات في أفريقيا والتحديات القانونية، دمج قانون النزاع المسلح في عملية اتخاذ القرارات القتالية، العمليات متعددة الجنسيات وقضايا التشغيل البيني القانوني "قواعد الاشتباك الوطنية"، ،حدود الحراسة ضد الجرائم العابرة للحدود، وتحديات استخدام القوات المسلحة لدعم الشؤون المدنية، الرد على الاستغلال والاعتداء الجنسيين ولا سيما الأطفال، والقانون الدولي الإنساني "القانون والسياسة والممارسات الجيدة" ،و تحديث منتدى القانون العسكري الإفريقي (AMLF).

ويحضر الندوة  مجموعة من القانونيين العسكريين والقانونيين ممثلين لـ٣٠ دولة أفريقية وغربية منهم مصر وتونس والمغرب والصومال وجيبوتي من دول العربية ، والمملكة المتحدة البريطانية  من أوروبا  ، ويحضر الندوة من مكتب المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي المحام أرمياس كاسييه.
السفير نميرة نجم تلقى كلمة حول التحديات فى أفريقيا بـ بجوهانسبرج.. صور
السفير نميرة نجم تلقى كلمة حول التحديات فى أفريقيا بـ بجوهانسبرج.. صور
السفير نميرة نجم تلقى كلمة حول التحديات فى أفريقيا بـ بجوهانسبرج.. صور
السفير نميرة نجم تلقى كلمة حول التحديات فى أفريقيا بـ بجوهانسبرج.. صور
السفير نميرة نجم تلقى كلمة حول التحديات فى أفريقيا بـ بجوهانسبرج.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد من الاتحاد الأفريقي يبحث فرص التعاون مع الخارجية الأمريكية

مصر تخوض انتخابات عضوية مقعد مكافحة الفساد بمجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري

نميرة نجم: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ساهمت في إصلاح ملفات مهمة.. فيديو

السفيرة نميرة نجم: مصر دولة مؤثرة وفاعلة.. والسيسي نجح فى تنفيذ إصلاحات بالاتحاد الأفريقي

"أفروعربية الصحفيين" تنظم ندوة بمشاركة سفراء الاتحاد الأفريقي

المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي لـ صدى البلد: الاتحاد لعب دورا كبيرا لإحلال السلام في ليبيا.. ونجحنا في جمع شمل الأطراف السودانية.. والتجارة الحرة تحقق التكامل والاندماج بين دول القارة.. صور

ترشيحاتنا

مش هنسلم مش هنبوس.. كورونا يجبر الصينيين على التحية بطريقة مبتكرة.. شاهد

عروس تغضب من حماتها في حفل زفافها لسبب غريب

دعاء للميت بعد الدفن يثبته عند سؤال القبر .. 8 كلمات أوصى بها رسول الله

في عيد ميلاد سهير رمزي.. دورها في اعتزال والدتها للفن

لن تصدق.. سعر غير متوقع لفستان أحلام.. صور

ارتفاع عدد المصابين بـ كورونا في قطر.. وإلغاء فعاليات هامة في الدوحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا ..فنان كويتي يشتري كمامة بـ 4650 جنيها

هبوط جديد في أسعار لادا جرانتا lada granta 2020 في مصر .. صور

مش هنسلم مش هنبوس.. كورونا يجبر الصينيين على التحية بطريقة مبتكرة.. شاهد