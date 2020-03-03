اليوم.. مسار إجباري يحيي حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان دندرة

يشهد مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بقنا، فعاليات اليوم الخامس له بإقامة حفل غنائي في جامعة جنوب الوادي تحييه فرقة مسار إجباري ،مساء اليوم، بحضور جماهيري كبير من أهالي وشباب مدينة قنا وطلاب الجامعة وشباب المحافظة.





جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر، وتقام بمعبد دندرة، وقصرثقافة قنا، وبجامعة جنوب الوادى.





واحتفل فريق مسار إجبارى مؤخرًا بإطلاق ألبومه الثالث فى مسيرتها الغنائية الممتدة لقرابة ست سنوات، ويضم "الألبوم" فى جعبته 10 أغنيات مختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن فريق مسار إجبارى ، تأسس عام 2005 ، واشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية.



