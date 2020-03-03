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رياضة

فايلر يعقد جلسة مع عبد الحفيظ للاتفاق على برنامج استعدادات الأهلي لمواجهة صن داونز

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:00 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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عبدالحكيم ابو علم
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وباقي أفراد الجهاز المعاون مساء أمس، داخل فندق الإقامة، تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالفترة التي تسبق مواجهة بطل جنوب إفريقيا؛ ومناقشة كل ما يتعلق بمواعيد التدريبات والمحاضرات وتوقيت تناول الوجبات.

ووضع فايلر، برنامجا خاصا لتنفيذه قبل مواجهة صن داونز المقرر لها السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، على أن يبدأ الفريق في تنفيذه ابتداء من اليوم بعد الاكتفاء بمران خفيف أمس لفك العضلات والتخلص من حالة الإجهاد.

وحرص فايلر على وضع برنامج يتماشى مع توقيت مواجهة صن داونز؛ حتى يعتاد عليه اللاعبون، قبل المواجهة المرتقبة أمام صن داونز المقرر لها الساعة الثالثة عصر السبت.
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