نصائح هامة تطيل عمر سيارتك الافتراضي .. تفاصيل

يعتقد الكثيرون ان ركن السيارة يحافظ عليها، بل على العكس تماما وأيضا عند مواصلة عملها بشكل دائم دون راحة تتعرض للتلف.. في هذا الموضوع نتطرق لبعض النصائح و الطريقة المثلي لمعاملة سيارتك و الحفاظ عليها.



بطبيعة الحال تم تصميم سيارتك لتقضي معك فترة طويلة من حياتك، فيجب عليك تعديل ثقافتك و سلوكياتك في القيادة لتجعلها اكثر شبابا وحيوية .





زيت المحرك



اعتني بمحركك و قم بتغيير الزيت قبل ميعاده لإطالة عمر المحرك و تنظيفه من الشوائب و اثار الاحتكاك و تابع منسوب الزيت كل شهر علي الاكثر .



ركن السيارة لفترات طويلة



تجنب ركن السيارة لفترات طويلة لتجنب العديد من المشكلات التي يمكن ان تواجهك ان فعلت.. فركن السيارة لفترات طويلة يتلف البطارية

لانها تريد ان تزود بالشحن مثل بطارية هاتفك المحمول و الاطارات ايضا تفقد الهواء بداخلها وإن كنت تنوي ركنها لفترة اكثر من اسبوعين فقم بتدويرها فقط كل اسبوعين.







المطبات و طبيعة الطريق



تجنب تماما السير بالسيارة في طريق غير ممهد او متهالك لانك ان فعلت ستقوم بتلف المساعدين و الكاوتش ومن ثم تفسد السيارة .



مكان استراحة السيارة



عامل سيارتك كما انك تعامل كائنا حيا فتجنب وقوفها تحت أشعة الشمس خصوصا صيفا لان اشعة الشمس تضر طلاء سيارتك و تجعل عمره قصيرا بل ويؤثر ايضا علي الاجزاء الداخلية و الاليكترونية و مكيف الهواء داخل السيارة.