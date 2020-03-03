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لأني رجل تؤمن بدمج الرجال في الدفاع عن قضايا المرأة.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:58 م
مبادرة ولاني رجل
مبادرة "ولاني رجل"
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فرح علاء الخولي

قالت مها مروان عبد الله، مقرر مناوب القاهرة بالمجلس القومي للمرأة، إن جزءا كبيرا من المبادرات التي كانت تتعلق بالمرأة كان يجب فيها توعية الطرف الثاني وهو الرجل لتطبيق الهدف من الحملة والمبادرة، سواء كان هذا الرجل أب أو زوج أو أخ أو حتى ابن وكل منهم بدوره في حياة المرأة، ومن هنا أطلقت حملة "ولأني رجل".


وتابعت مها مروان، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، أن الرجل يجب بدوره أن يكون مصدر أمان وليس خوفا، وبدورها تقوم الحملة بالتوعية عن التحرش وعقوبة من يقوم به، وحملة "لأنى رجل" تأتى استكمالا للحملات التى قام بها الفرع خلال عامى 2017 و2018 و2019.


وتتضمن المبادرة فعاليات للتوعية بأهمية دور المرأة فى المجتمع وضرورة مشاركة الرجل لها فى أمور حياتها اليومية ودعمها، كما تتضمن الرسائل دعم الرجال والشباب للمرأة فى كلا من العمل، التعليم، وممارسة الرياضة، المشاركة في الأعمال المنزلية، المشاركة فى تربية الأطفال والتعامل مع المرأة في بيئة العمل باحترام، التوعية بأضرار ختان الإناث، والتوعية بعقوبة التحرش.


وأكدت أهمية العمل التطوعي وضرورة دمج الرجال فى الدفاع عن قضايا المرأة، إيمانًا بأن كلا الطرفين شريكان فى المجتمع، فضلًا عن أن إشراك الرجال فى القضية يساعد على محو الثقافات الخاطئة.


وأشارت إلى أن رسائل الحملة تضم حملات توعية تتمثل فى 8 موضوعات تشمل التحرش وختان الإناث ودعم عمل المرأة والتعليم وتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة ومعاملة الزميلات فى العمل باحترام والمشاركة في الأعمال المنزلية والمساعدة في رعاية الأطفال، والجدير بالذكر أن الحملة تستمر على مدار ثلاثة أيام وتشمل لقاءات وندوات ودورات كرة قدم خماسية.

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