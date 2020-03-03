شاهد.. تعليق المصريين على أغنية عود البطل بعد منع المهرجانات

طرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، أمس، الاثنين، رسميا أغنيتهما "عود البطل"، على موقع "يوتيوب".
ولاقى المهرجان الجديد رواجًا كبيرًا بين الجمهور، حيث تصدرت الأغنية الجديدة تريندات السوشيال ميديا.
وأثارت هذه الأغنية ردود أفعال كثير قبل طرحها، خاصة بعد قرار منع المهرجانات.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #عود_البطل، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.
وجاءت ردود الأفعال كالتالى: _
ادي #عود_البطل 👇 و ادي عود القصب👇 pic.twitter.com/LHetQatCoH— نكداوي 🙄 (@mohamaaaaa) March 2, 2020
لما عرفت ان عود البطل هتنزل يوم الثلاثاء pic.twitter.com/fy9bppM1SL— islam Els3ody (@eslamelsayed83) March 2, 2020
عود البطل ملفوف و انا لسة ياما هشوف pic.twitter.com/UbvbiFDyM0— Menna Mahmoud (@MennaMa15531930) March 2, 2020
عود البطل ملفوف وانا لسة ياما هشوف..جايلك ومش مكسوف دانتي قتلتيني❤️ pic.twitter.com/eDoB9IeFoT— Ályáâ (@Alyaa53349653) March 2, 2020
عود البطل دي طلعت قمر اووي ي جماعة ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥— ضحي 🍒 (@Doha_ahmed136) March 2, 2020
مهرجان "عود البطل" حسن شاكوش وعمر كمال— ؟ (@Omnia_1002) March 3, 2020
-رتويت بقا عشان الكل يشوفه💛 pic.twitter.com/FZdExddgmE