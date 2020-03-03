شاهد.. تعليق المصريين على أغنية عود البطل بعد منع المهرجانات

طرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، أمس، الاثنين، رسميا أغنيتهما "عود البطل"، على موقع "يوتيوب".





ولاقى المهرجان الجديد رواجًا كبيرًا بين الجمهور، حيث تصدرت الأغنية الجديدة تريندات السوشيال ميديا.





وأثارت هذه الأغنية ردود أفعال كثير قبل طرحها، خاصة بعد قرار منع المهرجانات.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #عود_البطل، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.





وجاءت ردود الأفعال كالتالى: _









لما عرفت ان عود البطل هتنزل يوم الثلاثاء pic.twitter.com/fy9bppM1SL — islam Els3ody (@eslamelsayed83) March 2, 2020

عود البطل ملفوف و انا لسة ياما هشوف pic.twitter.com/UbvbiFDyM0 — Menna Mahmoud (@MennaMa15531930) March 2, 2020

عود البطل ملفوف وانا لسة ياما هشوف..جايلك ومش مكسوف دانتي قتلتيني❤️ pic.twitter.com/eDoB9IeFoT — Ályáâ (@Alyaa53349653) March 2, 2020

عود البطل دي طلعت قمر اووي ي جماعة ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ — ضحي 🍒 (@Doha_ahmed136) March 2, 2020