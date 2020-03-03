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فن

شاهد.. تعليق المصريين على أغنية عود البطل بعد منع المهرجانات

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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منار نور
طرح مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، أمس، الاثنين، رسميا أغنيتهما "عود البطل"، على موقع "يوتيوب".

ولاقى المهرجان الجديد رواجًا كبيرًا بين الجمهور، حيث تصدرت الأغنية الجديدة تريندات السوشيال ميديا.

وأثارت هذه الأغنية ردود أفعال كثير قبل طرحها، خاصة بعد قرار منع المهرجانات. 

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #عود_البطل، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 

وجاءت ردود الأفعال كالتالى: _ 


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