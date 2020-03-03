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أخبار العالم

18 قتيلا و30 مفقودا في غرق عبارة آنا كارولين 3 بـ البرازيل

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:13 م
18 قتيل و30 مفقودا
18 قتيل و30 مفقودا في غرق عبارة آنا كارولين 3 بـ البرازيل
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سمر صالح
لقي ما لا يقل عن 18 شخصًا مصرعهم، إثر غرق عبّارة عند أحد روافد نهر الأمازون في ولاية أمابا شمال البرازيل، بحسب ما أعلنت السلطات التي تنسق عمليات البحث للعثور على نحو 30 مفقودًا. 

وتشير تقديرات حكومة الولاية إلى أن ما بين 60 شخصًا و 70 كانوا على متن العبّارة "آنا كارولين 3" عند وقوع الحادثة السبت، غير أن هذا الرقم غير مؤكد بسبب عدم وجود قائمة بأسماء الركاب. 

وأفادت الحصيلة الصادرة عصر أمس الاثنين عن إنقاذ 46 راكبا وفقدان 30 آخرين. 
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وأرسلت السلطات طوافات وطائرات إلى الموقع في إطار عمليات الإغاثة التي شارك فيها حوالي 50 عسكريًا.

وشبّهت إحدى الناجيات في تصريحات لموقع "جي 1" الإخباري، حادثة الغرق بـ "مشهد سينمائي". 

وقالت فاندرليا مونتيرو البالغة من العمر 45 عاما، والتي لا تجيد السباحة "خرجنا عن طريق نافذة وصعدنا إلى أعلى العبّارة فيما كانت تغرق. بعدها أتت عبّارة أخرى لإغاثتنا ورأينا مركبنا يغرق من بعيد".

ووقعت الحادثة قبيل الفجر عند أحد الروافد قرب مصب الأمازون، وفقا لما ذكرته القوات البحرية التي فتحت تحقيقا لتحديد أسباب الحادثة.

وكانت العبّارة قد انطلقت من ماكابا عاصمة ولاية أمابا باتجاه سانتاريم بولاية بارا المجاورة، في رحلة تستغرق عادة 36 ساعة.
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