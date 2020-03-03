بـ 6 خطوات .. هكذا تعاملت شركة البترول مع الموظفين بعد ظهور حالة كورونا

أعلنت وزارة البترول، أن وزارة الصحة والسكان فرضت الحجر الطبي الكامل لمدة 14 يومًا بحقول شركة البترول، وكذلك بالمقر الرئيسى للشركة، وذلك بعد اكتشاف مهندس كندي يحمل فيروس كورونا المستجد.





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وأوضحت الوزارة، أنه من خلال الإجراءات الاحترازية؛ تم اكتشاف الحالة الإيجابية لفيروس كورونا ، وتم التصرف مع الحالة حسب توجيهات وزارة الصحة









وكانت إجراءات شركة خالدة للبترول للتعامل بعد إصابته مهندس كندي بفيروس كورونا المستجد كالتالي:-





1- وجبات العشاء والغداء ستقدم جاهزة ومغلقة بغرف العاملين.





2- عزل جميع المساعدين بفيلات الأجانب عن باقي أفراد الموقع.





3- غلق المساجد أمام صلاة الجماعة والاكتفاء بالصلاة بالخارج.





4- سيصدر طبيب الموقع نشرة توعوية عن كيفية التعامل مع الوضع الحالي.





5- منع تحرك اي مريض مشتبه بإصابته خارج غرفته لحين التعامل الطبي.





6- توزيع الكمامات سيكون بالأولوية التي يحددها مدير عام الحقول لحين وصول إمدادات أخرى.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، أمس ، الإثنين، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل البلاد لشخص "أجنبي".





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم احالته الي مستشفى العزل، وهو يتلقي الان الرعاية الطبية اللازمة.





وأضاف "مجاهد" أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة ، وحالته مستقرة.





وقال إن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس.





وأشار مجاهد إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هى الحالة الثانية فى مصر لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تعافي الحالة الأولى وخروجها من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة، لافتا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وقال" مجاهد" إن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.





وفي هذا الصدد أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.



