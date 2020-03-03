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تعليم

الأهرام الكندية تستقبل وفد جامعة ألبرتا بكندا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:57 م
الأهرام الكندية
الأهرام الكندية
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قسم التعليم

استقبلت جامعة الأهرام الكندية، برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل، وفد جامعة ألبرتا بكندا، وعلى رأسه أحد النماذج المصرية المضيئة بالخارج،الدكتور طارق البيلي، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية بألبرتا.

وجاءت الزيارة ضمن اتفاقية التبادل الأكاديمي الموقعة بين الجامعتين، بحضور الدكتور طارق الشرقاوى، نائب رئيس الجامعة وعميد طب الأسنان.

وأشار الشرقاوى إلى أن البيلي ألقى محاضرة علمية بمركز التعليم المستمر، برئاسة الدكتور حسام المندوه، حول التطبيقات المستحدثة للهندسة الحيوية فى طب الأسنان.

وأضاف أنه ركز على استخدام التكنولوجيا فى تقويم الأسنان، من خلال فهم ميكانيكية تحرك الأسنان فى الفك، والذى نتج عنه تقويم البلاستيك الشفاف غير المعدنى.

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