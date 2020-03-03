الأهرام الكندية تستقبل وفد جامعة ألبرتا بكندا

استقبلت جامعة الأهرام الكندية، برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل، وفد جامعة ألبرتا بكندا، وعلى رأسه أحد النماذج المصرية المضيئة بالخارج،الدكتور طارق البيلي، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية بألبرتا.

وجاءت الزيارة ضمن اتفاقية التبادل الأكاديمي الموقعة بين الجامعتين، بحضور الدكتور طارق الشرقاوى، نائب رئيس الجامعة وعميد طب الأسنان.

وأشار الشرقاوى إلى أن البيلي ألقى محاضرة علمية بمركز التعليم المستمر، برئاسة الدكتور حسام المندوه، حول التطبيقات المستحدثة للهندسة الحيوية فى طب الأسنان.

وأضاف أنه ركز على استخدام التكنولوجيا فى تقويم الأسنان، من خلال فهم ميكانيكية تحرك الأسنان فى الفك، والذى نتج عنه تقويم البلاستيك الشفاف غير المعدنى.