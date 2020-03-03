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محافظات

أولوية التعيين لأبناء مطروح.. موعد افتتاح مستشفيين بالسلوم وسيدى برانى

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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ايمن محمود
أكد نائب  مطروح مهدى العمدة عضو مستقبل وطن أنه التقى مع الدكتور احمد محى الدين نائب وزير الصحه والسكان  لبحث أعمال التطوير بمستشفى سيدى برانى مستشفى السلوم.

حيث تم التأكيد  على ضرورة سرعة الانتهاء من فرش كُل من مستشفي سيدى برانى مستشفي السلوم؛  لافتا أنه من المقرر إفتتاح مستسفي السلوم في ٢٥ أبريل القادم ومستشفى برانى الذي تحدد له موعد أقصاه ٣٠/ يونيه القادم . 

كما تم التأكيد  على توفير الأطقم الطبيه لجميع الأقسام بمختلف أنواعها  لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأشار إلى ان إختيار الشركه المناسبه لإسنادها منظومة النظافة والأمن لكُل من المستشفيين بمعرفه مديرية الصحة بمطروح. علي أن يكون مشروطاََ مسبقًا ضرورة  التعيين من أهالي وأبناء المدينة .
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