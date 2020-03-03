حكمتوا عليهم بالموت..المنشآت السياحية توضح موقفها من منع المهرجانات

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن الغرفة أخطرت كافة المطاعم السياحية عبر منشور عام مرفق به أسماء مطربى المهرجانات التى وجدنا صعوبة فى الحصول عليها إلا أننا تواصلنا لها عبر صفحة نقابة المهن الموسيقية لوقف حفلات الممنوعين.





وأوضح المصري فى تصريح لـ "صدى البلد" أن نقابة المهن الموسيقية لم تخطرنا بقائمة أسماء مطربى المهرجانات محددة قائلا: "من المفترض أن تأخذ النقابة إجراء ضد المخالفين وفقا للوائح المتبعة وعليها ان ترسل منشورا محددا وواضحا وصريحا ومحدد بأسماء".





ووصف رئيس غرفة المنشآت السياحية قرار نقابة المهن الموسيقية بوقف مطربى المهرجانات بمثابة حكم بالإعدام علشان كلمتين فى أغنية لافتا أن "المطاعم" غير الملتزمة على نقابة المهن الموسيقية أن تبلغ وزارة السياحة بها لاتخاذ الاجراء القانونى وهو انذار أول وحال اعادة تكرار المخالفة يتم الغاء الفقرة الفنية.





وأشار إلى أن المنشآت السياحة تقدر بـ 1400 مطعم يواكبهم قرابة 5 الاف "مطعم" خاضع للمحليات ليس لدينا السلطة عليهم معربا عن أمنياته بضمهم للسياحة ليحصلوا على الخدمات والمميزات.





استكمل ان غرفة المنشآت السياحية تتضامن مع نقابة الموسيقيين فى موقفها ضد أى اسفاف ولكننا نريد قرارا واضحا وصريحا ومحدد بأسماء محددة.