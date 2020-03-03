ادرس في مصر .. مبادرة جديدة لجذب الطلاب الأجانب .. شاهد

قالت رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، على خلفية مبادرة "ادرس في مصر " ، إن أهمية المبادرة تكمن في ما تقدمه للمصريين والطلاب الوافدين من الخارج، للمنافسة العالمية.





وأضافت رشا كمال خلال حوارها لـ برنامج "هذا الصباح" الذي يذاع علي فضائيه " اكسترا نيوز " ، ان الدولة تُبني بالبحث العلمي والتعليم الأذان أساس بناء الأمم ، مشيرا إلى أن وزارة التعليم بالتعاون مع مجهودات من مساعد وزير التعليم، وبالأخص لتحسين مستوى التعليم والبحث العلمي في مصر .





واوضحت ان الوزارة الحالية تقدم مناهج تعليمية، تتنافس المناهج التعليمية في الخارج وعلي اعلي مستوي .





وتابعت : ان هدف المبادرة ، الترويج للتعليم المصري وكذب الطلاب الوافدين، للدراسة في مصر .