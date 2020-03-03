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ادرس في مصر .. مبادرة جديدة لجذب الطلاب الأجانب .. شاهد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:55 م
رشا كمال رئيس الإدارة
رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين
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نورهان رأفت

قالت رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، على خلفية مبادرة "ادرس في مصر " ، إن أهمية المبادرة تكمن في ما تقدمه للمصريين والطلاب الوافدين من الخارج، للمنافسة العالمية.


وأضافت رشا كمال خلال حوارها لـ برنامج "هذا الصباح" الذي يذاع علي فضائيه " اكسترا نيوز " ، ان الدولة تُبني بالبحث العلمي والتعليم الأذان أساس بناء الأمم ، مشيرا إلى أن وزارة التعليم بالتعاون مع مجهودات من مساعد وزير التعليم، وبالأخص لتحسين مستوى التعليم والبحث العلمي في مصر .


واوضحت ان الوزارة الحالية تقدم مناهج تعليمية، تتنافس المناهج التعليمية في الخارج وعلي اعلي مستوي .


وتابعت : ان هدف المبادرة ، الترويج للتعليم المصري وكذب الطلاب الوافدين، للدراسة في مصر .

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