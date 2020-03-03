ضبط شخصين ارتكبا 6 وقائع سرقة ورش ومحلات فى الإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط شخصين لقيامهما بارتكاب 6 وقائع سرقة لورش ومتاجر بمنطقة العامرية غربي المدينة.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام "سائق"، و"عاطل"، مقيمان بدائرة قسمي شرطة "المنتزه، وأول العامرية" بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب حوادث سرقة المتاجر والورش بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 حوادث بدائرة القسم، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات عبارة عن 10 إسطوانات بوتاجاز، وماكينة لحام، و6 إسطوانات أكسجين وكربون.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.