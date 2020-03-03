نجم مهرجان بنت الجيران يلقن معتز مطر درسا قاسيا: انت بتستغل الشباب.. فيديو

هاجم المطرب الشعبي عمر كمال، نجم أغنية "بنت الجيران"، الإعلامي الإخواني معتز مطر، بعد استغلاله قرار منع المهرجانات في مصر ونشر مقطع فيديو له وهو يحيي إحدى الحفلات في السعودية لإثارة البلبلة.





وقال عمر كمال، في مقطع فيديو نشره على «فيس بوك»، صباح الثلاثاء: " أنا في شهر يناير اللي فات كان عندي فرح في السعودية، وجبت الراجل صاحب الفرح وشكرته على كرم ضيافتي، وإ نت خدت الفيديو من على صفحتي وانت عارف تاريخه، وقلت إن عمر كمال ده منعوه من مصر وبيغني في السعودية، وفين القيم والأخلاق بتاع السعودية، وبتعمل حوار".





وأضاف عمر كمال: «هل ربنا يرضى إنك انت تاخد فيديو، والإعداد عندك واخده من صفحتي، وعارف تاريخه، ويقول إنه فيديو جديد بعد أزمتي مع النقابة؟ أكيد ده كدب وتدليس، وربنا ميرضاش بالظلم، هل حضرتك تضمن إن الفيديو ده ميعملش مشاكل للراجل صاحب الفيديو في بلده وممكن يقطع عيشه وممكن يرفده من شغله؟ ده برضو ربنا ميرضاش بالظلم".





وتابع: "بعد إذنك يا معتز يا مطر خليك في خالك، وسيبنا في حالنا، أنا لو عندي قضية عايز أدافع عنها هطلع أعمل فيديو وأقول يا جماعة أنا مظلوم في واحد اتنين تلاتة، وأقول بلدي مصر جاية عليا في كده، خليك في قضيتك واتكلم عن نفسك، مش عشان تاخد بنط على مصر تستخدم شاب زيي لسه بيبدأ حياته، وتاخد فيديو تحوّره، ربنا ميرضاش بالظلم، وميرضاش إنك تستخدمني في قضية أنا مش طرف فيها».



