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فن

نجم مهرجان بنت الجيران يلقن معتز مطر درسا قاسيا: انت بتستغل الشباب.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:54 م
صدى البلد
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منار نور
هاجم المطرب الشعبي عمر كمال، نجم أغنية "بنت الجيران"، الإعلامي الإخواني معتز مطر، بعد استغلاله قرار منع المهرجانات في مصر ونشر مقطع فيديو له وهو يحيي إحدى الحفلات في السعودية لإثارة البلبلة. 

وقال عمر كمال، في مقطع فيديو نشره على «فيس بوك»، صباح الثلاثاء: "أنا في شهر يناير اللي فات كان عندي فرح في السعودية، وجبت الراجل صاحب الفرح وشكرته على كرم ضيافتي، وإنت خدت الفيديو من على صفحتي وانت عارف تاريخه، وقلت إن عمر كمال ده منعوه من مصر وبيغني في السعودية، وفين القيم والأخلاق بتاع السعودية، وبتعمل حوار". 

وأضاف عمر كمال: «هل ربنا يرضى إنك انت تاخد فيديو، والإعداد عندك واخده من صفحتي، وعارف تاريخه، ويقول إنه فيديو جديد بعد أزمتي مع النقابة؟ أكيد ده كدب وتدليس، وربنا ميرضاش بالظلم، هل حضرتك تضمن إن الفيديو ده ميعملش مشاكل للراجل صاحب الفيديو في بلده وممكن يقطع عيشه وممكن يرفده من شغله؟ ده برضو ربنا ميرضاش بالظلم". 

وتابع: "بعد إذنك يا معتز يا مطر خليك في خالك، وسيبنا في حالنا، أنا لو عندي قضية عايز أدافع عنها هطلع أعمل فيديو وأقول يا جماعة أنا مظلوم في واحد اتنين تلاتة، وأقول بلدي مصر جاية عليا في كده، خليك في قضيتك واتكلم عن نفسك، مش عشان تاخد بنط على مصر تستخدم شاب زيي لسه بيبدأ حياته، وتاخد فيديو تحوّره، ربنا ميرضاش بالظلم، وميرضاش إنك تستخدمني في قضية أنا مش طرف فيها». 

وقال عمر كمال: "اللي انت بتعمله ده مش كويس وحرام وظلم، انت بتوقّع ولاد الناس في مشاكل عشان حضرتك تعمل حلقة وتاخد شو وتبان إنك صاحب حق. بعد إذنك متتكلمش عليا، أنا لو عايز هتكلم براحتي في بلدي، أنا لا بغلط فيك، ولا طالع أطبل ولا أي حاجة من الكلام ده، أنا بس بقول لك خليك في حالك وأنا في حالي، وبعد إذنك متوقعناش في مشاكل". 
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