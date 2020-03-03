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محافظات

محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:59 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن دعم المناطق الصناعية والنهوض بها وتنميتها يعد أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، اهتماما كبيرًا لدورها في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء للمنطقة الصناعية بالنوبارية، موجها بضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات الجادة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين وتذليل ما يعترضهم من معوقات لأهمية الاستثمارات الجادة والواعدة فى  دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة  لشباب المحافظة. 

وتفقد المحافظ مصنع القاهرة للأعلاف والذي يعد من أكبر المصانع والاستثمارات  لإنتاج الأعلاف بمصر والمقام علي مساحة 14 فدانا باستثمارات محلية وأجنبية تتجاوز 2 مليار جنيه ويوفر 250 فرصة عمل مباشرة وبه عدد 2 مصنع بطاقة إنتاجية  تبلغ 60 طن / ساعة للمصنع الأول و 30 طن/ ساعة للمصنع الثاني لإنتاج العلف الداجني والعلف الحيواني وعلف الأسماك. 

كما شملت الجولة تفقد مصنع كيما للمبيدات والمقام علي مساحة 4200م ويوفر 300 فرصة عمل مباشرة وينتج 600 طن سنويًا من المبيدات والأسمدة الزراعية ويضم المصنع قسم لتصنيع ماكينات الضباب والرزاز.
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
محافظ البحيرة يوجه بتذليل العقبات أمام المستثمرين في النوبارية
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