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أخبار البلد

خلال استقباله وزير خارجيتها.. السيسي يتسلم رسالة من ملك البحرين

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:47 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الثلاثاء، وزير خارجية البحرين، الذي سلمه رسالة من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرسالة تضمنت اعتزاز حكومة وشعب البحرين بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وكذا الإعراب عن التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك ارتكازًا إلى ثقل ومحورية دور مصر ومقوماته الكبيرة على الساحة الدولية.
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