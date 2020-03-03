AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والبرلمان العربى

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:48 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
استقبل الدكتور . محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس صباح اليوم، الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربي بقصر الزعفران بحضور الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور سيد البابلى الأمين العام المساعد للبرلمان العربى وا.د. هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة.  

حيث وقع ا.د. محمود المتيني بروتوكول تعاون مع الدكتور مشعل بن فهم السلمى بهدف تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين.

وأعرب الدكتور مشعل عن بالغ سعادته بتوقيع اتفاق شراكة مع مؤسسة تعليمية وعلمية عريقة كجامعة عين شمس التى تخرج فيها رموز العالم العربي، مشيرا إلى أنها الزيارة الأولى لسيادته لجامعة حكومية في مصر.

كما ثمن ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة التعاون مع البرلمان العربى من خلال ندوات وفعاليات مختلفة.

ورافق  الضيوف فى جولة بقصر الزعفران مستعرضًا تاريخ القصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يجتمع بفريق عمل مشروع مركز التميز والطاقة بجامعة MIT الأمريكية

رئيس جامعة عين شمس يكرم أعضاء هيئة التدريس بـ كلية الحاسبات

بروتوكول تعاون بين جامعتي عين شمس و 6 أكتوبر .. صور

تعرف على أوراق وشروط الالتحاق بوظيفة قيادية بجامعة عين شمس

الثلاثاء المقبل رئيس البرلمان العربي في ضيافة حقوق عين شمس

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد سهير رمزي.. دورها في اعتزال والدتها للفن

وزير النقل: لن نفتتح أي محطة مترو قبل هذا الإجراء.. صور

في عيد ميلاد سهير رمزي.. بين أمير وفنان مشهور تعرف على عدد زيجاتها

للوقاية من كورونا ..فنان كويتي يشتري كمامة بـ 4650 جنيها

فى ذكرى ميلادها.. حقيقة زواج سهير رمزي من أمير عربي

بعد 30 عاما.. أحمد الكأس يتحدث عن عرض الأهلي ورفضه لـ تشيلسي ويوفنتوس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناة سنوات من مرض غامض.. طبيب يشخص حالة مريضة عبر مكالمة فيديو

نوال الزغبي بإطلالة شبابية تثير إعجاب الجمهور

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد تخفيضها 25 ألف جنيه "صور"