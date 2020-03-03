بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والبرلمان العربى

استقبل الدكتور . محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس صباح اليوم، الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربي بقصر الزعفران بحضور الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والدكتور سيد البابلى الأمين العام المساعد للبرلمان العربى وا.د. هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة.





حيث وقع ا.د. محمود المتيني بروتوكول تعاون مع الدكتور مشعل بن فهم السلمى بهدف تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين.







وأعرب الدكتور مشعل عن بالغ سعادته بتوقيع اتفاق شراكة مع مؤسسة تعليمية وعلمية عريقة كجامعة عين شمس التى تخرج فيها رموز العالم العربي، مشيرا إلى أنها الزيارة الأولى لسيادته لجامعة حكومية في مصر.





كما ثمن ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة التعاون مع البرلمان العربى من خلال ندوات وفعاليات مختلفة.



