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أخبار العالم

الهند تعلق منح التأشيرات للقادمين من إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية واليابان بسبب كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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أ ش أ
 قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن الهند علقت منح تأشيرات دخولها للمسافرين القادمين من (إيطاليا - إيران - كوريا الجنوبية - اليابان)؛ خوفًا من فيروس (كورونا) المستجد.
وأوضحت الحكومة الهندية - في بيان صحفي نقلته صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية اليوم /الثلاثاء/ - أنه سيتم تعليق منح تأشيرات السفر العادية والإلكترونية للأجانب الذين سافروا أول فبراير أو ما بعد ذلك إلى أي من (إيطاليا - إيران - كوريا الجنوبية - اليابان)، إلى جانب الصين التي علقت الهند مسبقًا منح تأشيرات سفر لمواطنيها.
وأضافت أنه يتعين على هؤلاء الذين يرغبون في السفر إلى الهند لظروف قاهرة أن يقدموا طلبًا للحصول على تأشيرة سفر جديدة من أقرب سفارة أو قنصلية هندية.
ويُسمح لدبلوماسيي ومسؤولي الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى والأجانب من أصل هندي ممن يحملون بطاقة الجنسية الهندية في الخارج وطواقم شركات الطيران بدخول الهند بعد الخضوع لفحص طبي إلزامي عند نقاط دخولهم.
ودعت الحكومة الهندية مواطنيها إلى تجنب السفر غير الضروري إلى البلاد التي يتفشى بها فيروس (كورونا) والامتناع عن السفر إلى الصين وإيران وإيطاليا وكرويا الجنوبية.
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