خطاب: الآلام الاقتصادية لـ فيروس كورونا ستظهر.. أبريل القادم

استحوذت مبيعات التليفون المحمول "الموبيل" على 50% من حجم سوق الأجهزة الكهربائية، جاء ذلك وفقا لتصريحات محمود خطاب رئيس مجلس إدارة إحدى السلاسل التجارية الكبرى.

وأضاف خطاب، أن ذوق المستهلك يتجه نحو التليفون المحمول الأكبر حجما والأعلي في المواصفات لذلك زادت مبيعات التليفونات المحموله ذات الشريحة السعرية العالية.

وأكد خطاب على قدرة السوق المصري لاستيعاب استثمارات جديدة، فهو سوق واعد ويمتلك كل مقومات الجذب الاستثماري، فعلى الرغم من التحديات العديدة إلا أننا نجحنا في تحقيق مزيد من النمو على كافة الأصعدة، واستطعنا تحقيق نمو في المبيعات بنسبة 15% خلال2019 مقارنة بالعام الماضي 2018.

وعن تأثير كورونا على سوق الاجهزة الكهربائية، قال خطاب أنه يمكن تحديد حجم الالام الاقتصادية لفيروس كورونا من إبريل القادم.