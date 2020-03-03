شعراوي يوجه بسرعة إنهاء تطوير ميدان التحرير تمهيدا لاحتفالية نقل المومياوات

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير.









ووجّه اللواء محمود شعراوي، بسرعة إنهاء أعمال تطوير الميدان التي تنفذها شركة المقاولون العرب فى التوقيتات المحددة، وذلك استعدادًا لاستقبال الحدث الهام والخاص بإحتفالية نقل المومياوات والتوابيت الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمدينة الفسطاط والتى يتابع كافة تفاصيلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.









وأكد "شعراوي" اهتمام رئيس مجلس الوزراء بأن تتم هذه الاحتفالية بالصورة التى تليق باسم مصر وعظمة الحضارة المصرية العريقة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وجّه بضرورة التعاقد مع شركة متخصصة تتولى أعمال الصيانة لما تم من تطوير في ميدان التحرير.





وتفقد "شعراوي" ومحافظ القاهرة أعمال التطوير في كافة المناطق والشوارع المحيطة بالميدان ورفع كفاءة الطرق والكباري والإنارة والمباني الموجودة على خط سير عملية نقل المومياوات.









من جانبه أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال على سرعة الانتهاء من طلاء العقارات المحيطة بميدان التحرير والتي ينفذها حي غرب مع استكمال توحيد واجهات المحلات بميدان التحرير، بما يتناسق مع روح الميدان وطبقًا لمواصفات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالإضافة إلى استحداث منظومة إنارة لميدان التحرير لإظهاره مضاء بالكامل مع توزيع الإنارة التجميلية بجوار النخيل المنتشر بالميدان.









وشهد ميدان التحرير أعمال تطوير بداية من باب المتحف المصري والحدائق الموجودة بالميدان ، حيث تم إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة ، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.