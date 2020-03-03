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حوادث

إصابة طالب إثر سقوطه من الطابق الرابع من منزل سكني بطنطا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:47 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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احمد علي
شهدت مدينة طنطا، واقعة إصابة طالب إثر سقوطه من الطابق الرابع بمنطقة ميدان الإسكندرية التابعة لقسم أول طنطا.
 
كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط طالب يدعى "أسامة ع" ١٨سنة طالب، إثر سقوطة من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية على أحد المنازل القديمة المهجورة بالمنطقة. 

كما باشرت القيادات الأمنية برئاسة العميد زكريا حجازي مأمور قسم اول طنطا والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث القسم وتم استدعاء قوات الإنقاذ البري وسياراة الإسعاف وتم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة طنطا لإسعافه.
 
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.
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