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تعليم

منتخب جامعة الزقازيق لكرة السلة يفوز على المنصورة في دوري الجامعات

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:47 م
منتخب جامعة الزقازيق
منتخب جامعة الزقازيق لكرة السلة يفوز علي جامعة المنصورة في د
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محمد الطحاوي
حقق منتخب جامعة الزقازيق لكرة السلة فوزًا كبيرًا علي منتخب جامعة المنصورة بنتيجة 84/68 وذلك في إطار دوري الجامعات المصرية بطولة الشهيد الرفاعي.

شارك فريق الجامعة في المباراة التي أقيمت بجامعة المنصورة مساء الإثنين 2مارس الجاري، تحت إشراف مستشار اللجنة الرياضية الدكتور أيمن الباسطى،وقيادة الكابتن أحمد كمال المدير الفنى، وإسلام البرنصولى مشرف الفريق ،والكابتن محسن فودة مدير النشاط الرياضى، والكابتن محمد زقزوق مدير الإدارة، والدكتور احمد عبد الكافى مقرر اللجنة، أمحمد سمير مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

ومن جانبه فقد تقدم الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق بالتمنيات لجميع الأبطال الرياضيين بدوام الفوز وحصد المراكز المتقدمة في كافة المحافل والمسابقات الرياضية ورفع إسم جامعة الزقازيق عاليًا بين الجامعات المصرية.
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